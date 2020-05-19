Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı nasıl kılınır, ne zamana kadar kılınır? Beş vakit namazın en hayırlılarından sabah namazının vakti, fecrin doğması ile başlar ve Güneşin doğmasıyla da son bulur. İki rekat sünnet ve iki rekat farz olmak üzere 4 rekattan oluşan sabah namazını kılanın Allah'ın (c.c) garantisi altında olduğu söylenir. Sabah namazı kılınışı nasıl? Sabah namazı saat kaça kadar kılınır?

Sabah namazı ile başlanan gün, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıyla devam eder. Günün ilk ibadeti olan sabah namazı, aynı zamanda günün ilk sınavı olarak da geçer. Öyle ki sabah namazının sünneti bile kuvvetlidir. Öğle ezanına kadar kılınabileceği düşüncesi yanlıştır ve sabah namazı Güneş doğuncaya değin kılınabilir. İşte, sabah namazı hakkında ayrıntılar...

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattır. İlk olarak iki rekatlık sünneti kılınır ve ardından iki rekat farz yerine getirilir:

1. REKAT

* Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya),

* "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

* Eller bağlanarak namaza başlanır.

* Sübhaneke okunur,

* Euzü-Besmele çekilir,

* Fatiha Sûresi okunur,

* Bir namaz suresi okunur,

* "Allahü Ekber" denerek Rüku'a gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan kalkarken "Semi Allahü Limen Hamideh", dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

* "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

* "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a durulur.

2. REKAT

* Besmele çekilir,

* Fatiha Sûresi okunur,

* Bir namaz sûresi okunur,

* "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

* "Allahü Ekber" denerek iki defa Secde'ye gidilir,

* Son oturuşa geçilir,

* Ettahiyyâtü okunur,

* Allahümme Salli okunur,

* Allahümme Barik okunur,

* Rabbena Atina okunur,

* Rabbena Firli okunur,

* "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" şeklinde sağa ve sola selam verilerek sünnet tamamlanır.

3. REKAT

* Namaza başlamadan önce (sadece erkekler) Kamet getirilir.

* Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya),

* "Allahu Ekber" denir,

* Eller bağlanarak namaza başlanır.

* Sübhaneke okunur,

* Euzü-Besmele çekilir,

* Fatiha Sûresi okunur,

* Bir namaz suresi okunur,

* "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç kez "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", dik vaziyette ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

* "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

* "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a durulur.

4. REKAT

* Besmele çekilir,

* Fatiha Sûresi okunur,

* Namaz Sûresi okunur,

* "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

* "Allahü Ekber" denerek iki defa Secde'ye gidilir,

* Son oturuşa geçilir,

* Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

* Allahümme Salli okunur,

* Allahümme Barik okunur,

* Rabbena Atina okunur,

* Rabbena Firli okunur,

* "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

* Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.

SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR?

İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Öte yandan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.