Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi

Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondunun oturma odasının tavan kısmı olduğu gibi çöktü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondunun oturma odasının tavan kısmı olduğu gibi çöktü. 6 çocuğun uyuduğu oturma odasında olası bir faciayı, sabah namazı için kalkan anne önledi. Neye uğradığını anlamayan kadın olay sırasında deprem olduğunu sandığını söyledi.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi 6100 sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda çocukları ile birlikte yaşayan Gülsüm Öner, sabah namazını kılmak için kalktı. Bu sırada çocukların uyuduğu oturma odasından bir ses geldiğini duyan ve bazı parçaların düştüğünü gören Öner, hemen çocukları kaldırarak salona geçirdi. Bu sırada evin tavan kısmı olduğu gibi çöktü. Öner olay sonrasında gözünden hafif şekilde yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan eşyalarının çöken ahşabın altında kaldığını gören kadının üzgün olduğu görüldü.

Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Gülsüm Öner, "Çocuklar yatıyordu ben uyanıktım. Namaz kıldım bir anda bir ses geldi. Ben de deprem oluyor sandım. Çocuklara seslenerek kalkın ev yıkıldı dedim. Çocukları kaldırdım salona koştuk. Sonra ev çöktü. 7 çocuk altında kalacaktı. Hepimiz gitmiştik. Allah'a şükür. Biz burada yatıyorduk. Zaten sabah erkeden oldu. Bağırarak çocuklarımı uyardım. Biz salona vardık ev çöktü" dedi.

Öte yandan, ihbarın ardından olay yerine gelen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi
Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi
Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi
Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babanın küçük tabuttaki ağır yükü! 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı
Babanın küçük tabuttaki ağır yükü! 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş İlker Kaleli Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:03:26. #1.14#

title