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Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de belirli günlerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları bu sefer Konuralp Sertoğlu Camii'nde gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de belirli günlerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları bu sefer Konuralp Sertoğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Müftü Rüstem Can'da katılım sağladı.

Düzce Müftülüğü tarafından organize edilen Sabah namazı buluşmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda her hafta düzenlenen etkinlikler kapsamında düzenlenen program Konuralp'te bulunan Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan Sertoğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Müftüsü Rüstem Can'ın da katıldığı programda sabah namazının ardından sohbet ve dua edildi. Namazın ardından program cami cemaatine yapılan ikram ile son buldu. - DÜZCE

Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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