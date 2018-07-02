Sabah Ezanını Okumaya Giden İmamı Darp Etti... O Anlar Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Sabah ezanını okumaya giden imamı darp etti... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde ezan okumaya giden imam alkollü şahıs tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Borçka ilçesinde meydana geldi. Merkez Camisi imamı İbrahim Efe İbrahimoğlu, sabah ezanını okumak için camiye doğruya hareket etti. Bu esnada karşısına çıkan O.Z.T. isimli şahıs imama engel olmak istedi. Caminin kapısına kadar imamı takip eden şahıs imanın caminin içerine girmesiyle saldırmaya başladı. Bir süre imam İbrahimoğlu'nu darp eden şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede O.Z.T.'yi gözaltı aldı. Yaşanan arbede sonrası Borçka Devlet Hastanesine kaldırılan imam İbrahim Efe İbrahimoğlu, yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. İmamı darp eden şahsın hastanede yapılan kontrollerinde ise alkollü olduğu tespit edilerek yapılan sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Borçka ilçesinde imama yapılan saldırıyı kınayan vatandaşlar öğle namazı sonrası "Biz imamlar bu toplumun sağduyulu önderleriyiz", "İmamlara uzanan eller kırılsın" yazılı dövizler tutarak protesto etti. Diyanet-sen Artvin Şube Başkanı Osman Özaydın, "Din görevlilerine fikir düşünen ve özgürlüğüne kast eden bu alçakça eylemi şiddetle kınıyoruz.. Hukuk zemininde gereken yapılacaktır. Bizler devleti hiçe sayan bu kişinin yaptığı davranışın aynısını yapmak yerine yasal yollardan cezaların en ağırını yaşatana kadar karalılığımızı koruyacağız. Bu saldırı sadece din görevlilerine yapılan bir saldırı değildir, aynı zamanda dini görevlerini yerine getirme ve aydınlanma hakkının engellenmesi nedeniyle topluma karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının amacı ne olursa olsun küçümsenemez. Bütün din görevlilerine karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırıların son bulması en büyük dileğimizdir" dedi.

Merkez Camisi imamı İbrahim Efe İbrahimoğlu, yaşadığı olayı anlatarak, şahıs ile muhatap olmamak için elinden geleni yaptığını belirterek, şahsın kendisini caminin girişinde ve içinde darp ettiğini dile getirdi.

Diyanet-sen Artvin Şube Başkanı Osman Özaydın, şahsın babası Z.T.'nin 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden ifadesine başvurulduğunu ve bir sürse cezaevinde kaldığını söyledi. O.Z.T. isimli şahsın daha önce bir iş yerine ve AK Parti İlçe Başkanının iş yerine saldırı yaptığı öğrenildi.