Saat kaç? Şu an saat kaç? Ülkemizde saatler geri alınacak mı?
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Saat kaç? Şu an saat kaç? Ülkemizde saatler geri alınacak mı?

25.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:36
Saat kaç? Şu an saat kaç? Ülkemizde saatler geri alınacak mı?

Türkiye son birkaç yıldır sabit saat uygulamasına geçti ancak bazı kullanıcılar elektronik cihazların kullanımdan dolayı bir takım sorularla karşı karşıya. Peki, Saat kaç? Şu an saat kaç? Ülkemizde saatler geri alınacak mı?

2016 senesinden beri sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de her yılda olduğu gibi bu yılda kafa karışıklıkları ve birtakım sorular insanların kafalarını karıştırdı. Özellikle bu sabah uyanan bazı vatandaşlar elektronik cihazlarının saatlerini değişmiş olarak buldular. Telaşa kapılan insanlar saatlerin ileri ya da geri alındığını düşündü.

SAATLER İLERİ YA DA GERİ ALINMADI!

Türkiye sabit sat uygulamasına geçtiği için herhangi bir saat değişikliği söz konusu değil. Ancak sizin cihazınızda bir eğişikli olduğunu düşünüyorsanız bunu kontrol etmenizde fayda var.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

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