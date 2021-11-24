'Saadet zinciri' yöneticileri birbirlerini suçladı

ANKARA (DHA) - İZMİR merkezli 21 ilde düzenlenen ve 60 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarılan saadet zinciri operasyonunda, tutuklanan Ceo ve 4 yöneticinin ifadeleri ortaya çıktı. 3 bin 200 kişiyi mağdur eden şüphelilerin suçu birbirlerine attıkları öğrenildi. Örgütün CEO'su olan T.B.'nin lüks otellerde düzenlenen lansmanlarda konuşmaları yapan kişi ve saadet zincirinin yüzü olduğu belirtildi. Bu arada, şüphelilerin 2018 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde Çiftlik Bank gibi bir projeyi hayata geçirmek için mağdurlardan para topladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projeyi hayata geçiremedikleri ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında 'saadet zinciri' kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım sabahı şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği tespit edilirken, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 bin 200 mağdurun olduğu bilinen saadet zincirinde, bazı mağdurların henüz dolandırıldıklarından haberler i olmadıkları belirtildi. Saadet zincirinin başındakilerin, insanları bu zincire dahil etmek için lüks otellerde birçok kez lansman ve seminer yaptıkları, saadet zincirine vatandaşların referans yoluyla alındığı, dolandırıcıların bunu güven telakki etmek ve kurumsal havası vermek için kullandıkları da ortaya çıktı. Dolandırıcıların sosyal medyada saadet zincirini Türkiye'nin en yatırım karlı modeli olarak tanıttıkları, kaybetme olanağının olmadığı şeklinde reklamlar yaptıkları ifade edildi. Oluşumun 2017 yılında kurulup 2018'de güçlendiği belirtilirken, aynı yıl emniyet tarafından takibe alındıkları, MASAK raporlarıyla da vurgunun çok daha fazla olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.