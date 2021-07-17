Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması
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Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Saadet Partisi tarihinde ilk kez bir Genel Başkanvekili ataması yapılması, parti kulislerini hareketlendirdi. Haftalık basın toplantısına çıkmayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun istifa ettiği haberlerini, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın yalanladı.

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Saadet Partisi Genel Merkezi'ne kılıç çekerek, kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını ifade etmişti.

HAFTALIK TOPLANTIYA ÇIKMADI

Saadet Partisi'nde tartışmalar devam ederken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun haftalık basın toplantısına çıkmaması ve ilk defa bir genel başkan vekili atanması, kulisleri hareketlendirdi. Sürpriz bir şekilde Genel Başkanvekilliği'ne atanan Sabri Tekir'in kamera karşısına geçmesi, "Karamollaoğlu istifa etti" iddiasını da beraberinde getirdi.

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN YALANLAMA

İddiaların dolaşıma girmesinin ardından Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Aydın, "Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır. Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır" dedi.

ATAMANIN, KARAMOLLAOĞLU İLE İLGİSİ YOK

Saadet Partisi Genel Merkezi kaynakları, yeni gerçekleştirilen atamanın Karamollaoğlu'nun istifa durumuyla ilgili olmadığını, genel başkanın kendi inisiyatifinde geliştiğini belirtiyor.

KARAMOLLAOĞLU MUHALİFLERİ, MİLLET İTTİFAKI'NA KARŞI

Saadet Partisi'nde yeni genel başkanın seçileceği olağan kongrenin, yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi bekleyen muhalif kanat, mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını ileri sürüyorlar. Cumhur İttifakı'yla dirsek temasında olan Karamollaoğlu karşıtları, yeni parti yönetiminin, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nda olmayacağını aktardı.

Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması
Saadet Partisi 'Temel Karamollaoğlu istifa edecek' iddiasını yalanladı
Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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