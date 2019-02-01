Saadet Partisi'nin Uşak Belediye Başkan Adayı İbrahim Dağgezen Kimdir?

Saadet Partisi'nin Uşak Belediye Başkan Adayı İbrahim Dağgezen oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Dağgezen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

İBRAHİM DAĞGEZEN KİMDİR?

İbrahim Dağgezen, 1982 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Ülkü. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Universitesi İnşaat Bölümü'nden, 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile firmasında çalışan İbrahim Dağgezen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler aldı. Dağgezen, Saadet Partisi'nden 25., 26. ve 27. dönem milletvekili adayı oldu. İngilizce bilen Dağgezen evli ve bir çocuk babasıdır. İbrahim Dağgezen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Uşak Belediye Başkan Adayı oldu.