Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı

Seçimlerden önce İdris Naim Şahin CHP ile İYİ Parti arasında kriz çıkartmış, sonunda Saadet Partisi'nin Ordu adayı olmuştu.

ŞU ANA KADAR OYLARIN YÜZDE 25'İNİ ALABİLDİ

Ordu'da sandıkların yüzde 50'den fazlası açıldı. Seçimi AK Parti adayı Hilmi Güler yüzde 56 oy oranıyla önde götürüyor. Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin ise şu ana kadar yüzde 25 oy aldı.

ERDOĞAN, ŞAHİN'İ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan, Şahin'i eleştirerek şunları söylemişti:

"Duyduğuma göre, paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın, ama yolda arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini iyi bilir. Terör örgütüyle bir olup, bize parmak sallayan birisiyle bizim işimiz olmaz. Seni milletvekili yapacağız, bakan yapacağız, sonra utanmadan, sıkılmadan oy devşireceksin. Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş, sen kimsin? Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."