Saadet Partisi'nin İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya Kimdir?

SP'nin İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Tuğrul Yalçınkaya oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeİstanbul Esenler Belediye Başkan adayı olan Tuğrul Yalçınkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

TUĞRUL YALÇINKAYA KİMDİR?

Tuğrul Yalçınkaya, 1973 yılında Sivas'ın Gürün İlçesi'nde doğdu. İlkokulu Gürün Kayalar Köyü'nde, liseyi Kayseri Aydınlık Evler Lisesi'nde tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur MYO'da ön lisansını yaptı. AÜ İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Milli Görüş Partilerindeçeşitli kademelerde görev yaptı. 2009 yılında Saadet Partisi'nden Esenler Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. 2011'de Saadet Partisi Esenler ilçe başkanlığına getirildi. Ticaretle iştigal etmekte olan Tuğrul Yalçınkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır. Tuğrul Yalçınkaya, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İstanbul, Esenler Belediye Başkan Adayı oldu.