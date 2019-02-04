Saadet Partisi'nin Denizli, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Taner İzgi Kimdir?

Saadet Partisi'nin Denizli, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Taner İzgi oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı olan Taner İzgi kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

TANER İZGİ KİMDİR?

Taner İzgi, 3 Ekim 1972 tarihinde Van'ın Erciş İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Şu an mimar olarak kendi işini yapmakta olan İzgi, 8 yıl Denizli Vanlılar Derneği'nde başkanlık yaptı. 2011-2012 yıllarında Has Parti'de il başkanlığı yapmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında Saadet Partisinde il yönetiminde görev aldı. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Denizli Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili adayı oldu.Taner İzgi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Denizli, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.