Saadet Partisi'nden Madımak videosu: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
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Saadet Partisi'nden Madımak videosu: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Haberler.com - Haberler | Politika

Saadet Partisi'nin, Madımak Katliamı'nın 28. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı video sosyal medyada büyük ses getirdi. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te 33 aydın ile 2 otel görevlisinin Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülmesine ilişkin olarak paylaşılan videoda, o dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'nun kalabalığın dağılmasına yönelik seslendiği anlar da yer aldı.

Saadet Partisi, Sivas'ta Madımak Otel'de yaşanan katliamın yıl dönümünde Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği görüntülerin olduğu bir video paylaştı.

"LÜTFEN ŞU NOKTADAN İTİBAREN SÜKUNETLE DAĞILALIM"

Görüntülerde olayın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'nun Madımak Oteli'nin etrafında toplanan saldırganlara, "Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sükunetle dağılalım" dediği anlar yer aldı.

"VAHŞETİN 28. YIL DÖNÜMÜ"

Saadet Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak'ta yaşanan vahşetin 28. yıl dönümü! Böylesine acı hadiselerin bir daha yaşanmaması için; kardeşlik, birlik, beraberlik, anlayış, saygı ve tahammülün hakim olduğu bir Türkiye temenni ediyoruz."

Saadet Partisi'nden Madımak videosu: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

MADIMAK'TA 33 AYDIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te gerçekleştirilen saldırıda, aralarında aydınlarla sanatçıların da bulunduğu 33 aydın ilehayatını kaybetmişti.

Katliam sırasında Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapan Karamollaoğlu, olaya ilişkin "Katliam olarak vasıflandırılamaz, üzücü bir hadisedir. Katliam demek insanları bilerek öldürmektir. İçeridekiler cayır cayır yanarak değil, dumandan öldü" demişti.

"Madımak olayı sizi utandırmıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların ölmesi için böyle bir şey yapıldığı kanaatinde değilim. Ben bunu itham olarak görürüm. Niye beni utandırsın ki? Ben bunun ne sorumlusuyum ne de bu hadiselerin önüne geçmekle mükellef bir makamdaydım. Belediye başkanıydım. Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Saadet Partisi'nden Madımak videosu: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

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