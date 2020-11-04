Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığına Erduran, seçildi
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Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığına Erduran, seçildi

04.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:12
Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığına Erduran, seçildi

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine Mustafa Erduran seçildi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine Mustafa Erduran seçildi.

Partinin il başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kongre, 1 Kasım'da, Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir'deki deprem nedeniyle basına kapalı düzenlenen kongrede divan başkanlığını Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç yaptı.

Tek aday olan ve geçerli 347 oyun tamamını alan Mustafa Erduran, görevi Zekeriya Hazırbulan'dan devraldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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