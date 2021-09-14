Ryan Reynolds'ın ortak olduğu futbol takımı Wrexham AFC, FIFA 22'ye geliyor - Haberler
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Ryan Reynolds'ın ortak olduğu futbol takımı Wrexham AFC, FIFA 22'ye geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ryan Reynolds'ın ortak olduğu futbol takımı Wrexham AFC, FIFA 22'ye geliyor

Wrexham AFC'nin FIFA 22'ye dahil olduğunu Ryan Reynolds'un Twitter hesabından paylaştığı tweet ile doğrulandı. Wrexham AFC, FIFA 22'de "Dünyanın Geri Kalanı" kısmında yer alacak.

Wrexham AFC sahipleri olarak ilk sezonunun başladığını belirten Reynolds ve McElhenny ikilisi, birçok insan hala Galler'in nerede olduğunu bilmediğini ve Galler'in İngilterede olduğunu düşündüklerini fakat yanıldıklarını belirtti.

"GALLER İNGİLTERE'DE DEĞİL DÜNYANIN GERİ KALANI ADLI FARKLI BİR BÖLGEDE"

Ryan Reynolds'un Twitter'da paylaştığı bir videoda, geçen yıl kulübü satın alan Ryan Reynolds ve Rob McElhenny videoda coğrafya dersi verdi. Paylaşılan kısa videoda, birçok insan Wrexham'ın İngiltere'nin bir parçası olduğunu düşünürken, aslında Dünyanın Geri Kalanı adlı farklı bir bölgede olduğunu açıkladı.

EA Sports, ekstra bir lig eklemek istemediği için, Ryan Reynolds'ın kulübü Wrexham AFC'yi "rastgele kültür, iklim ve futbol kulübü yelpazesi" olarak tanımladığı yere ekledi.

Futbol yorumcusu ve Football Manager araştırmacısı olan Ollie Bayliss, geçtiğimiz Cuma paylaştığı tweet'te, İngiliz futbolunun beşinci kademesinde mücadele eden kulübün, oynanabilir lig dışı tek taraf olarak oyunda yer alacağını doğruladı. Diğer İngiliz ve Galler kulüplerine uygun Premier League, Championship, League One kategorileri aracılığıyla erişilebilirken, Wrexham "Dünyanın Geri Kalanı" kategorisi üzerinde sunulacaktır.

Ryan Reynolds'ın ortak olduğu futbol takımı Wrexham AFC, FIFA 22'ye geliyor

ELECTRONIC ARTS İLE 1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Wrexham AFC, EA ile "Wrexham topluluğuna ve taraftarlarına taahhütler" içeren bir yıllık anlaşma yaptılığı belirtildi.

Deadpool yıldızı ve It's Always Sunny in Philadelphia, TikTok'u iki yıllık bir anlaşmada kulübün ana forma sponsoru olarak belirledi ve onları kendi çabalarıyla tanıtmaya devam etti.

Wrexham'ın dünya çapındaki popülaritesinin arttığını gören Electronic Arts, Wrexham AFC'nin FIFA 22'ye dahil olmasını sağladı.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ryan Reynolds'ın ortak olduğu futbol takımı Wrexham AFC, FIFA 22'ye geliyor - Haberler
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