Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
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Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler

07.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:47

Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Yolda yürürken düşürdüğü 4 bin 500 lira, vatandaşlar tarafından toplandı Cebinden düşen paraları fark etmedi, imdadına yardımseverler yetişti Rüzgarda uçuşan paraların düşme ve toplanma anı güvenlik kameraları tarafından...

Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler

Yolda yürürken düşürdüğü 4 bin 500 lira, vatandaşlar tarafından toplandı

Cebinden düşen paraları fark etmedi, imdadına yardımseverler yetişti

Rüzgarda uçuşan paraların düşme ve toplanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi. Para düştükten sonra rüzgar sebebiyle savrulmamaya başlayan para, iki kişi tarafından yoldan tek tek toplandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lirayı düşüren ancak farkına varmadan yoluna devam eden adamın cebinden düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı. O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı. Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı lokantanın sahibine teslim edildi. Müşterilerinin verdiği parayı sayarak teslim alan Çorbacı Hasan lakaplı Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti.

Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.

Parayı teslim alan Hasan Yılmaz, paranın sahibinin bulunabilmesi için 112'yi arayarak bir miktar para bulunduğunu, parayı polise teslim etmek istediğini söyledi. Lokantaya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri 4 bin 500 lirayı saydıktan sonra tutanak karşılığında telim aldı.

Araştırma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, paranın bulunduğu yerde bulunan işyerinin güvenlik kamerasını izleyerek parayı düşüren kişiyi belirledi. Kısa bir süre sonra parayı düşürdüğü belirlenen ve isminin yazılmasını istemeyen vatandaş, 4 bin 500 lirayı Asayiş Büro Amirliği görevlilerinden tutanak karşılığında teslim aldı.

Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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