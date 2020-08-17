Rüyada tuvalet görmek ne anlama gelir? Rüyada tuvalete gitmek, tuvalet temizlemek, yıkamak tabiri nedir? Rüyada tuvalet görmek birçok farklı şekilde tabir edilir. Alimler rüyada görülen tuvaletin temiz veya pis olmasına göre rüya tabirinin değişeceğini söylemişlerdir. Peki rüyada tuvalet görmek ne manaya gelir, tuvalet temizlemek, yıkamak nedir detaylar haberimizde...

Rüyada tuvalet görmek genel anlamda 2 şekilde yorumlanır. Birisi hayırlı birisi ise kötü olarak yorumlanmaktadır. Rüya tabircilerine göre rüyada tuvalet görmek, tuvalet yıkamak, rüyada tuvalete gitmek, tuvalet temizlemek ne anlama gelir?

RÜYADA TUVALET (HELA) GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Tuvaletin diğer bir adı heladır. Rüya tabircilerine göre rüyada tuvalet yani hela görmek aile halkına ve haneye işaret eder. Rüyada hela görmek aile içerisinde yaşanılacak olan bazı sorunlara delalet etmektedir. Bir başka görüşe göre rüyada tuvalet görmek rüya sahibinin alın teri ile çalışmasına, eşi ile vakit geçirmesine, bekar veya öğrenci evine işaret eder. Temiz tuvalet görmek ev hanımının sorumluluğu bırakmadığına, eşine, evine ve çocuklarına çok bağlı olduğuna delalet etmektedir.

Başka bir görüşe göre rüyada tuvalet yani hela görmek 2 farklı şekilde yorumlanmıştır. Rüyada tuvaletin temiz ve pis olması durumuna göre tabir değişiklik göstermektedir. Alimlere göre rüyada görülen pis tuvalet hayra yorulurken, temiz tuvalet ise sıkıntı ve zorluklara işaret etmektedir.

Bir başka tabire göre rüyada tuvalet görmek rüya sahibinin mala kavuşacağına, zengin olacağına işaret etmektedir. Kişinin çalışıp çabalayacağına, büyük kazançlar elde edeceğine delalettir.

RÜYADA TUVALET GÖRMEK (MOLLA CAMİ TABİRİ)

Molla Cami'ye göre rüyada tuvalet görmek, rüyayı gören kişinin aile halkının keder ve sıkıntılarına işaret eder. Bir diğer görüşe göre rüyada tuvalet görmek, hanımıyla başbaşa kalmasına ve malını biriktirdiği bir depoya işaret etmektedir.

RÜYADA TUVALETİN TAŞMASI NE ANLAMA GELİR?

Bazı rüya tabircilerine göre rüyada tuvalet taşması görmek, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna ya da bir hizmetçiye sahip olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TUVALETİN PİS KOKTUĞUNU GÖRMESİ NEDİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada tuvaletin pis kokması, rüya sahibinin hanımının yaramaz sözlü ve gönül kırıcı olmasına işaret etmektedir.

RÜYADA TUVALETİN KANLA DOLU OLDUĞUNU GÖRMEK

Kişinin rüyada tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görmesi, o kişinin hanımının tedbirli oluşuna işarettir. Bu rüyayı görenin hanımı israf yapmaktan dolayı kocasını çokça para harcamasını engellemeye işarettir.

RÜYADA TUVALET TEMİZLEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada tuvalet temizlemek genellikle hayırlı bir şeye işaret eder. Rüyada tuvalet temizlediğini gören kişi, alçak gönüllü olması dolayısıyla bir yerlerden kazanç elde edeceğine işaret eder. Kısacası rüyada tuvalet temizlemek oldukça hayırlı olarak yorumlanır.

Bunun yanı sıra bazı alimler ise rüyada tuvalet temizleme işinin yapılan bir hatadan dolayı bu hatanın bedelinin hayatında karşısına çıkacağına işaret eder.

RÜYADA TUVALETE GİTMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya alimcilerine göre rüyada tuvalete gitmek farklı boyutlarda tabir edilir. Rüya tabircileri bu rüyanın basite alınmaması gerektiğini söylerler. Rüya tabircilerine göre rüyada tuvalete gitmek, kötü bir işten kurtulmaya delalet eder. Bazı ifadelere göre rüya sahibi kişinin temiz kalpli olması dolayısıyla kötü işlerden uzak kaldığı söylenmiştir. Rüyada tuvalete gidip helasını yapması ise bir yeden göreve çağrılma olarak yorumlanmıştır.

RÜYADA TUVALET YIKAMAK NE MANAYA GELİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada tuvalet yıkamak veya tuvalet temizlemek, kişinin iş hayatında atacağı hatalı bir adım yüzünden elindeki paranın, malın bir kısmını hiç edeceği ve bu yüzden de bazı konularda geri adım atmasına, harcamaların kısılması gerektiğine işaret eder.

RÜYADA KİRLİ (PİS) TUVALET GÖRMEK

Rüya tabirlerine göre rüya sahibinin pis bir tuvalet görmesi hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada pis tuvalet görmek, kişinin hayırlı bir işte olacağına delalet etmektedir. Rüya sahibi bu rüyayı görürse en kısa sürede zengin olabilir, malları artabilir ve yaptığı ticarette zirveye oynayabilir. Bu bakımdan pis tuvalet düşüncenin tam aksine hayırlı olarak yorumlanır. Pis tuvalet gören kişinin işi yoksa kısa zamanda iş sahibi olabilir.

RÜYADA TEMİZ TUVALET GÖRMEK

Rüya alimi tabircilerine göre rüyada temiz tuvalet görmek, sorunlara ve zorluklara işaret etmektedir. Rüya tabircisi İslam alimleri temiz tuvalet görmenin, bir musibet ya da bir işte çıkmaza girileceğini göstermektedir. Kısacası rüyada temiz tuvalet görmek hayra yorulmaz. Tam tersi sorun ve zorluklara işaret eder.

RÜYADA CAMİ TUVALETİ GÖRMEK, GİTMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada camilerdeki helaları da görebiliyoz. Rüyada bazen görülebilen cami tuvaletleri genel anlamda hayırlı, iyi olarak tabir edilir. Rüyada cami tuvaleti, cami helası görmek yapılan hayırlı bir işin yerine geleceğine işaret eder. Bir diğer yorumlara göre cami tuvaleti gören kişinin günahlarından arınacağı söylenilmektedir. Başka bir tabire göre ise cami tuvaleti görenin hayırlı bir işte olacağına, iyi bir ortaklık yapacağına ve malının artacağına delalet eder.

RÜYADA TUVALET KİRLETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada tuvalet kirletmek iyi olarak yorumlanmaz. Bİr kişi rüyasında temiz bir tuvaleti kirletiyorsa bu onun günah işleyeceğine, bu bakımdan Allah (c.c.) 'a sığınması gerektiğine delalet etmektedir. Rüya tabircisi alimleri bu rüyanın bir uyarı maiyetinde olduğunu söylemektedirler. Bu açıdan rüya sahibi kendine acilen çekidüzen vermesi gerekmektedir. Bu rüyayı gören kişinin namaz kılması, zekat vermesi onun açısından hayırlı olur.

RÜYADA ESKİ TUVALET GÖRMEK

Rüyada eski, yıpranmış, eskimiş tuvalet görmek rüya sahibinin hoşuna gitmeyecek durumlarla karşı karşıya kalacağına işaret eder. Bu rüyayı görenin kendisine sürekli zarar veren bir insanla taşıacak olduğuna işaret etmektedir. Bazı görüşlere göre bu rüyayı gören kişinin iki yüzlü insanlardan kurtulacağı yönünde tabir edilmiştir.

RÜYADA TUVALETTE KİLİTLİ KALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada tuvaletin içerisinde kilitli kaldığını görmek çok farklı yorumlanır. Rüyada tuvalette kilitli kalmak vefat, ölüm anlamına gelmektedir. Hayırlı bir rüya olarak yorumlanmamaktır. Başka bir görüşe göre rüyada helada kilitli kalmak, kişinin yakın zamanda kötü bir haber alacağına ve bu haberin tüm aile fertlerini çok derinden etkileyeceğine işaret eder.

RÜYADA KLOZET GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabiri kitaplarına ve alimlerine göre rüyada klozet görmek, genel manada yaşanacak sorunlara ve sıkıntılara delalet eder. Rüyayı gören kişinin iş, meslek, çalışma veya aile hayatında hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkacak olan sorunlara ve bu sorunlar karşısında büyük bir şok geçireceğine işaret edilmektedir.