Rüyada tünel görmek ne anlama gelir? İnsanlar neden rüya görür? Rüyada tünel görmek ne anlama gelir? İnsanlar neden rüya görür? Hayvanlar rüya görür mü? Sigmund Freud kimdir? Sigmund Freud'un rüya teorisi nedir? Rüyalar hakkında gerçekler

İnsanlar gördüklerini rüyalara anlam yükleyip, onlar üzerine uzun süre konuşabilirler. İnsanlar neden rüya görür? Bilinçaltı ile rüyaların bağlantılı olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ispatlanmıştır. Rüyada tünel görmek birçok anlama denk gelmektedir.

RÜYADA TÜNEL GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tünel görmek bir sıkıntıya düşeceğiniz fakat bu sıkıntıdan kısa sürede kurtulacağınız anlamına gelir. Hızlı şekilde araba veya trenle tünele girmek bu sıkıntının çok hızlı bir şekilde geçeceğine işarettir. Refaha kavuşmak anlamındadır. Eğer sıkıntı içindeyseniz bu sıkıntıdan kurtulacağınızı müjdeler.

Rüyada tünel kazmak, yapılan hataların gün yüzüne çıkacağına işarettir. Gizli ve kötü işlere bulaşmak üzere olduğunun da işaretidir.

Rüyada tünel yapmak, maddi anlamda kayba uğrayacağını, yeni bir işe giriyorsa bunun tehlikeli olacağına işarettir. Maddi anlamda zarara uğramak istemiyorsanız iyi düşünülerek işe atılım yapılmalı.

Rüyada tünel açmak, itibar kaybetmek anlamına gelmektedir.

İNSANLAR NEDEN RÜYA GÖRÜR?



Günün sonunda yorgunluğa bağlı olarak uyku halinde çeşitli hayaller görürüz. Düşüncelerin karmaşası ile birlikte rüyalar şekillenir. Rüyaların çoğunu unuturuz. Sabah kalktığımızda sadece bizi psikolojik olarak yaralayan durumları hatırlatırız.

HAYVANLAR RÜYA GÖRÜR MÜ?

Hayvanlarda rüya görür. Dişiler daha çok rüya görmektedir. Yapılan araştırmalara göre köpek en sık rüya gören hayvanlardır. Uykuda kuyruğunu sallaması, gülümsemesi ve çeşitli hareketlerde bulunduğunda köpeğin rüya gördüğünü anlayabilirsiniz. Kas sıçraması insanlarda görüldüğü gibi hayvanlarda da görülür. Sürüngenlerin hiç rüya görmediği de ek bilgi olarak burada bulunsun.

RÜYALAR HAKKINDA GERÇEKLER

-Rüyaların çoğunu unuturuz. Çok uzun rüyalar gördüğümüzü düşünürüz fakat rüyalar oldukça kısadır ve sabah rüyaların çoğu hatırlanmaz.

-Körlerde rüya görür. Doğuştan görme yetisini kaybetmiş biri de rüyasında imgeler görebilir. Kendi hayalinde canlandırdığı şekilde görebilir.

-Bilinen yüzleri rüyamızda görebiliriz. Zihnimizin yeni yüzler yaratma yeteneği yoktur. Rüyalarda gördüğümüz kişileri hatırlamamız normaldir. Fakat gün içinde gördüğünüz kişilerdir.

-Rüyalar günlük yaşamın bilinçaltında kaldıklarıdır. Rüyalar gün içinde yaşadıklarımızın birer parçasıdır. Günde takıldığınız konular, karşılaştığınız olaylar, gün sonunda rüyalarınızda olur.

-Hayvanlarda rüya görür. Hayvanlarda rüya görür. En sık rüya gören hayvan köpektir. Köpekler tıpkı insanlar gibi rüya görür ve etkisinde kalır. Sürüngenler asla rüya görmez.

-Erkekler ve kadınlar farklı rüya görür. Erkekler rüyalarında daha agresiftir. Kadınlar rüyalarında daha çok olayların duygusal taraflarını görürken erkekler, şiddet taraflarını görmektedir.

-Horluyorsanız rüya göremezsiniz. Bilimsel olarak kanıtı bulunmasada, araştırmalar sonucu horlayan insanların daha fazla az rüya gördüğü saptanmıştır.

SİGMUND FREUD KİMDİR?

Psikanaliz kurucusu olarak bilinen Sigmund Freud, 1856 yılında Pribor şehrinde doğdu. İleri görüşlü bir aileye sahipti ve bu onun en büyük şansıydı. Viyana tıp fakültesi'nde nöropsikolojik araştırma yapabilmek için girdi. Hipnoz üzerine kendini geliştirmek için Paris'e gitti. 1900 yılında "Rüyaların Yorumu'' adlı kitabını çıkardı. Kitap ses getirdi. 1906 yılında psikanalitik topluluğunu kurdu.

SİGMUND FREUD'UN RÜYA TEORİSİ

Rüya evresi 4 şekilde olmaktadır. İlki uyanık olduğumuz fakat uykumuzun geldiği evredir. 2. evre ise, halk arasında şekerleme dediğimiz durumdur. Hafif uyku modudur. Derin uyku 3. evre olmaktadır. Son evre rem evresidir. Bu evrede insanlar rüya görmeye başlar.

Freud'a göre rüyalarımızı nasıl görüyoruz?

Çoğu kişi neden rüya görürüz? Rüya gerçekleri yansıtır mı? diye sorular sorduğu zamanlarda Freud çalışmalarına ağırlık verdi. Freud'a göre rüyalar bizi günün sıkıntılı düşüncelerinden ve mutlu anılarından sıyırır. Düşlerimiz günlük hayattan derlenen olaylar ve düşüncelerdir. Günlük hayatta unutmak istediğimiz kötü olaylar rüyalarımıza girer. Bu durumun tam tersine söz konusudur. Unutmak istemediğimiz, çok mutlu olduğumuz olaylari rüyalarda görebiliriz. Çocukluk travmaları rüyalarda görme ihtimaliniz yüksektir.