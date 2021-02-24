Rüyada soğan görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuru soğan görmek, soğan doğramak, soğan soymak, soğan satmak ve soğan çalmak ne anlama geliyor?

Rüyada en çok sebze ve meyveler görülür. Herkes sebze ve meyve görmenin ne manaya geldiklerini merak eder. Rüyada çeşitli sebzeler görülür ve bu sebzeler bazı durumlara işaret edebilir. Rüyada görülen sebzeler de bu işaretlerdendir. Rüyada soğan görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuru soğan görmek, soğan doğramak...

En sık görülen rüyalardan olan ve anlamı merak edilen rüyada sebze görmek, rüyada görülen sebzeye göre farklı şekilde tabir edilir. Rüyada domates görmek, rüyada patates görmek, rüyada salatalık görmek, rüyada soğan görmek gibi farklı şekillerde görülen rüya, rüyanın biçimine göre yorumlanır. İşte rüyada domates görmek, rüyada patates görmek, rüyada salatalık görmek, rüyada soğan görmek anlamları rüya tabirleri sayfamızda.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA KURU SOĞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin, kardeşleri ya da arkadaşlarından biri ile gireceği bir işte çok büyük kazançlar elde edeceğine, yeni projeler için kaynak elde edeceğine, zenginliğe sahip olacağına, kendisine yardım etmesi ve işleri çekip çevirmesi için yanına birkaç personel alacağına, zarar eden bir arkadaşına yardım edip işlerini düzeltmesi konusunda destek olacağına ve hayır duaları alacağına yorulur. Rüyada kuru soğan yemek, iş dünyasında sahip olunan şöhrete leke düşürecek olan ve başarılı bir kişi olmasını kısanan bazı kişilerce planlanmış bir durumla karşı karşıya kalınacağına, bu yüzden kısa süre için de olsa sıkıntı duyulacağına ve sorunlarla boğuşulacağına tabir edilir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada soğan yemek kötüye, soğan görmek ise iyiye yorulur.Kuru soğan dünya malına işaret ederken soğan soymak yapmacık şirinlik yapmaya işaret eder. Çok soğan görmek ise sağlık sorunlarından korunmak olarak tabir edilir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN DOĞRAMAK NE ANLAMA GELİR?

İşle ilgili olarak yapılacak bir atılım sayesinde mal mülk sahibi olunacağına, çalışmaların tek parça halinde zor bir şekilde değil aksine parçalar halinde ve daha kolay gerçekleştirileceğine, sorunların aşılacağına, verilen sözlerin kısa süre içinde yerine getirileceğine, hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine ve rahat bir hayata sahip olunacağına işaret eder. Rüyada soğan doğrayan birini görmek, eş, dost ya da akrabalardan birinin yapacağı işte karşılaşacağı bir sorunun yüksek bir mevkideki arkadaştan istenecek yardımla çözüleceğine, varılan noktaya hayal edilmiş olan birçok şeye kavuşulacağına ve dertlerin sona ereceğine alamet eder.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN SOYMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada soğan soymak maskaralığa ve zoraki sempatikliğe delalet eder.Rüyada soğan soyduğunu gören kişi,düşünmediği ve hissetmediği şekilde düşünecek ve davranacak demektir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN SATMAK NE ANLAMA GELİR?

Hatırı sayılır bir kişiden gelecek bir yardım sayesinde çalışmaların günden güne daha iyi bir hal alacağı, alınacak olan yeni bir hane sayesinde sıkıntılı zamanların geride kalacağı, yapılan hataların telafi edileceği, eğitimle ilgili olarak yeni bir karar verileceği, sağlık sorunları ile boğuşan bir akrabadan güzel haberler alınacağı ve zararlı bir alışkanlıktan uzaklaştırılacağı anlamına gelir. Rüyada soğan almak, yakın bir akrabadan ya da kardeşlerden alınacak büyük bir destekle birlikte girilecek bir işte haneye yüklü miktarda para gireceğine ve yeni bir iş kapısının açılacağına delalettir.

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK/ RÜYADA SOĞAN ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibini, kısa süre önce kötü bir duruma düşürmüş bir kişinin, işleri ve ailesi ile ilgili büyük sorunlar yaşayacağı, büyük bir sıkıntıyla uğraşmak zorunda kalacağı, daha sonra uzun uğraşlar sonucunda yaptığı işte zorluklar yaşayacağı ve sonunda yaptıklarından ötürü pişman olacağı anlamına gelir. Rüyada taze soğan çalmak, bazı üzücü olaylar yaşayan kişinin, kendisini üzgün hissedeceği ve moralini bir türlü düzeltemeyeceği bir dönem geçireceğine, karşılaşılan bir haksızlıktan ötürü çok üzüntü duyulacağına, iş hayatı içinde zor zamanlar geçirileceğine, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşanacağına ve ruhsal ve parasal açıdan büyük bir zarara uğranacağına rivayet edilir.