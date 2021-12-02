Rüya yorumlarına bakıldığında rüyada sevgiliyle ayrıldığını görmek genellikle olumsuz sonuçlarla tabir edilir. Rüyada sevgiliden ayrılmak ne anlama gelir? Rüyada eşinden ayrılmak neye işarettir?

RÜYADA SEVGİLİDEN AYRILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevgiliden ayrılmak kişinin kötü olaylar yaşayacağına alamet etmektedir. Bu kişinin kısa bir süre içerisinde özel hayatında veya iş hayatında yaşayacağı sorunların olabileceğine yorulmaktadır. Aynı zamanda kişinin bu dönemde çeşitli keder ve sıkıntılarla boğuşacağı bir dönemin geleceğini gösterir. Kişi olayların içerisinde olmasa bile yaşanan gelişmeler ona olumsuz dönebilecektir. Bundan dolayı rüyasında sevgilisinden ayrıldığını gören bir kimsenin dikkatli davranması da gerekecektir. Rüyada sevgiliden ayrılmak, genel olarak iyiye ve hayra yorulmayan rüyalardan birisidir. Rüyayı gören kişi hayatla ilgili karmaşalar yaşayacağına , huzursuzluklarla ve problemlerle karşı karşıya kalacağına işaret eder. Bazı tabirlere göre ise sevgilinizle aranızda ki bazı fikir çatışmaları veya zihin karışıklığın çoğalması gibi hadiseler ilişkinizi iyice bozabilir ve ağzınızın tadınızın kaçacağına işaret etmektedir. Bilinçaltınızın bu ayrılığı hayatınızda artık bir zorunluluk gibi algılamasının bir sonucu olarak ele alırsak eğer aranızda halletmeniz gereken ciddi güven sorunları da var diyebiliriz.

Rüyada sevgiliden ayrılmak ne anlama gelir?

Rüyada sevgilinizin sizden ayrılırken asabi ve oldukça kızgın davrandığını görmek ise, hakkınızda hiç de hoş olmayan bazı dedikodular yayıldığına işaret eder. Evet gerçekleşecek olan bir takım sorunlar ve anlaşmazlıklar bu dedikodular ve iftiralar yüzünden çıkabilir, bu süreçte ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Rüya içerisinde sevgilinizin size karşı hırçın davranması bazen de, çevrenizde bulunan bir kimseye gönlünüzüm kaydığına işaret eder. Bu rüyaya daha genel çerçeveden bakacak olursak, genel olarak bir kimsenin size kızması, tam tersi olarak büyüklerinizden takdir toplayacağınıza işaret eder. Rüyada sevgiliden ayrılmak, mutsuz olmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin hiç istemeyeceği durumlara düşeceği ve hiç istemediği olaylarla karşılaşacağı, hayatının adeta bir kabusa döneceği ve kişinin bu durumdan çok etkilenip, uzun süre etkisini üzerinden atamayacağı anlamına gelir.

RÜYADA EŞİNDEN AYRILMAK NEYE İŞARETTİR?

Kişinin hem özel hayatında hem de iş hayatında bazı sıkıntıları yaşanacağına yorulmaktadır. Aynı zamanda kişinin maddi ve manevi olarak bazı yüklerin altına girebileceğine de delalet etmektedir. Kişinin bu dönemde sabırlı olması gerekmektedir. Rüyada eşinden ayrılmak kişinin önümüzde yaşanacak olan olaylarda bazı zorlukların yaşanacağına delalet etmektedir. Rüyada sevmiş olduğunuz kişiden ayrıldığınızı gördüyseniz , aile yaşantınızla ilgili büyük bir değişiklik yapacağınıza , bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıp çözüm yolları arayacağınıza alamet eder. Rüyada mutlu olan bir çiftin ayrıldığını gördüyseniz , o kişilerin gerçek yaşam da mutlu bir evliliklerinin olacağına yorulur. Kişinin uzun zamandır kurduğu hayallerin ve planların gerçekleşeceği bir döneme girileceğine yorulmaktadır. Aynı zamanda kişi huzura ve bolluğa erişecektir. Bu süreç için kişinin biraz daha sabır göstermesi gerekebilmektedir. Rüyada eşinden ayrılmak ve ağlamak kişinin yaşadığı sorunların kısa süre içerisinde son bulacağına delalet etmektedir. Ağlamak rahatlamaya delalet ettiği gibi sıkıntıların da son bulacağına işaret etmektedir.

RÜYADA SEVGİLİ İLE TARTIŞMAK NEYE ALAMETTİR?

Rüyada sevgili ile tartışmak rüyayı gören kişinin sevdiği insanın kendisini terk edeceğine yorulur. Kişi, terkedilmenin acısını yaşayacak ve ayrılık acısı çekecektir diye tabir edilir. Rüyada sevgiliyle kavga etmek, rüyanın tam da tersi şekilde yorumlanır ve kişinin sevdiği ile çok daha fazla kenetleneceği anlamına gelir.

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