Rüyada sel görmek ne anlama gelir? Rüyada sel olduğunu görmek, çamurlu sel görmek, selden kurtulduğunu görmek nedir?

Rüyada sel görmek birçok farklı şekilde yorumlanır. Vatandaşlar tarafından rüyada sel görmenin tabiri çok merak ediliyor. Rüyada sel görmek genellikle zorluk, darlık, sıkıntı şeklinde değerlendirilmektedir. Fakat görülen duruma göre tabiri de değişiyor. Peki rüyada sel görmek nedir? Rüyada sel baskını görmek neye işaret eder?

Rüyada sel görmek en çok aratılan rüya tabirlerinden birisidir. Rüyada sel görmek nedir? Rüyada sel olduğunu görmek nedir? Rüyada çamurlu sel görmenin tabiri nedir? Rüyada selden kurtulmak neye işaret eder? Rüyada sel baskını görmenin yorumu nedir?

RÜYADA SEL GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada sel görmek zorluk, darlık, meşakkatli yollar, sıkıntı ve belalara işaret etmektedir. Rüya sahibinin rüyasında sel olduğunu görmesi aile bireyleri arasında anlaşmazlıkların ve tatsızlıkların yaşanacağına, aile içerisinde fikir ayrılıklarının olmasına işarettir. Başka bir tabirciye göre rüyada sel olduğunu görmek rüya sahibinin işini kaybedip maddi açıdan sıkıntıya düşeceğine ve sağlık problemlerinin olacağına delalet etmektedir.

Birçok tabirciye göre rüyada sel görmek olumsuz olarak yorumlanmıştır. Özellikle iş hayatında başarısız ve maddi açıdan sıkıntılı bir döneme işaret eder. Diğer bir taraftan hastalık, düşman, dert ve sorunlara da yorumlanmaktadır. Kısacası rüyada sel görmek, sel olduğunu görmek genellikle olumsuz olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA SEL OLDUĞUNU GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada sel olduğunu görmek sıkıntı ve sorunlar olarak yorumlanır. Rüya sahibinin kötü günler geçireceğine ve daha önceden hiç yaşamadığı kadar zararla karşılacağına işaret etmektedir.

Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada sel olduğunu görmek rüya sahibinin müjdeli bir haber alacağına ve bu haberin o kişinin hayatını düzene girdireceğine işaret eder.

Yani rüyada sel olduğunu görmek bazı tabircilere göre olumlu yorumlanırken bazılarına göre ise hayırsız yorumlanır.

RÜYADA ÇAMURLU SEL GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada çamurlu sel suyu görmek bir durumun veya bir meselenin ciddiyetine ve önemine işaret etmektedir. Rüyada çamurlu sel görmek çözülmesi veya atlatılması çok kolay olmayacak bir olay ve bu olayın yaşanması nedeniyle ortalığın yatışmasının normale dönmesine dalalet etmektedir.

RÜYADA SELDEN KURTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada selden kurtulduğunu görmek rüya sahibinin ciddi bir sorundan son anda kurtulacağına ve kurtulduğuna işaret etmektedir. Bu ciddi sorunlar boşanma, iflas vb. durumlar olabilir. Rüyada selden kurtulduğunu görmek çoğu tabircilere göre belaya bulaşmadan son anda kurtulacağına ve zamanla başarılı bir sürece gireceğine işaret etmektedir.

Rüyada sel görmek

RÜYADA SEL BASKINI GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüyada sel görmek gibi sel baskını görmek de aynı şekilde hayırsız olarak tabir edilir. Rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada sel baskını görmek sıkıntı, bela ve hayırlara vesile olmayan bir rüya olarak tabir edilir. Rüyada sel baskını görmek rüya sahibinin kendi hayatı kadar çevresindeki kişileri de ilgilendiren sorunların olacağına işaret eder. Ülkedeki huzuru olumsuz etkileyen bazı sorunların artacağına delalet etmektedir.

Bazı tabircilere göre ise rüyada sel baskını görmek, uyarılara kulak asılmadığını ve bile bile hata yapacağını, hataya düşeceğine işaret eder. Bazı tabirciler düşmanların kızgınlığına da işaret eder. Rüya sahibinin düşmanlarından görecekleri kötülüklerin artacağına, hem maddi hem manevi kayıpların olacağına işarettir.

RÜYADA SEL BASKINI İLE BOĞULMAK NEDİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada sel baskını ile boğulmak, yorucu olması kadar bıktırıcı ve yıpratıcı gelişmelerden haberdar etmektedir. Rüyayı göre kişinin kendisini her konuda bunalmış hissetmesi, sevdiği kişiler arasında soğuk rüzgarların eseceği, rüya sahibinin iş hayatındaki bazı olumsuzlukları olacağına, mutluluğunun ve huzurun azalacağına işaret eder. Kısacası rüyada sel baskını ile boğulmak pek de hayırlı yorumlanmaz.

RÜYADA EVİ SEL BASMASI NEDİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada evi sel basması, evdeki aile fertlerinden birisinin üzüntülü günler geçireceğine, ailede huzursuzluk ve hastalanmalar olacağına işaret eder. Bu rüyayı gören rüya sahibi boşanma, kavga gibi olaylar yaşayabilir denilmiştir.

Çoğu alimlere göre rüyada evi sel basması aile içerisindeki sıkıntı ve belaya yorumlanır. Hayırlar ile yorumlanmadığı rivayet edilir.

RÜYADA TEMİZ SEL SUYU GÖRMEK

Rüyada temiz sel suyu görmek, rüya sahibinin bir işten en az zararla çıkmasına işaret eder. Rüya sahibinin sonuçlarını önceden kestirdiği ve hesapladığı bir işten en az zararla çıkmasına yorumlanır. Rüyada berrak sel suyu içilmesi görülmesi rüya sahibinin bir kazancı olmasa bile bir şey kaybetmeyeceği bir işe girişeceğine delalet eder. Rüyada berrak sel suyunda yıkanmak, temizlenmek, eline geçen bir fırsatı güzel bir şekilde kullanarak kazanç elde etmeye; temiz sel suyunda yüzmek rüyası da, dezavantajlı olduğu bir durumu üstün zekası ve çözümcü bakış açısıyla avantaja çevirmek manasına gelir.

Rüyada görülen selin temiz ve tatlı olması ve ondan yararlanılması görülmesi, birbirini takip eden hayırların gelmesine ve halkın bunlardan istifade etmesine işarettir.

RÜYADA BULANIK SEL GÖRMEK

Rüyada bulanık sel görmek hayırlı şekilde yorumlanır diyebiliriz. Rüya tabircilerine göre rüyada bulanık sel suyu görmek, kişinin iş ve meslek yaşamında elde ettiği başarının akabinde uzun bir dönem rahata kavuşacağına, lakin verdiği kararlar yüzünden sıkıntıya düşebileceğine işaret etmektedir. Rüya tabircisi yorumcuları, rüyada bulanık sel gören kişinin çok dikkat etmesi lazım geldiği şeklinde tavsiyelerde bulunur.

RÜYADA SEL SULARINA KAPILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya yorumcularına göre rüyada sele kapıldığını görmek rüya sahibinin bilmediği işlere girişeceğine ve bu sebeple büyük maddi kayıplar yaşayacağına işaret eder. Rüyada sele kapılmak veya sele kapılıp kaybolmak görmek, rüya sahibinin aile bireyleri ile arasının açılacağına bundan dolayı da mutsuz ve huzursuz olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.