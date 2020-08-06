Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?
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Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?

Rüyada mezar görmenin tabiri çok merak ediliyor. Rüyada mezar, kabir görmenin farklı durumlara göre farklı tabirler yapılmaktadır. Sizler için ünlü alimlerin rüyada mezar görme hakkındaki rüya tabirlerini araştırdık. Detaylar haberimizde...

Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?
06.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:17

Rüyada mezar görmek bulunan ortama göre farklı manalar taşıyabilmektedir. Rüyada mezara girmek, mezar kazmak, kabir görmek, kabre girmek, mezara basmak gibi farklı durumlar alimlerce tabir edilmiştir. Peki rüyada mezar görmek ne anlama geliyor?

RÜYADA MEZAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada mezar görmek, kişinin günahlarının affolunması için verdiği çabaya işaret etmektedir. Kişinin rüyada kendisini ölmüş olarak mezarlıkta görmesi uzun ömre işaret eder. Bu kişinin rüyasının tam aksine ömrü uzun olacaktır. Eğer kişi ölüyü mezarlıktan kaçarken gördüyse bu durum da yine aynı anlama yani uzun ömre işaret etmektedir.

Rüyada ölüyü mezarlıkta ağlarken görmek iyi olmayan, kötü ve üzücü haberlere işaret eder. Rüyada mezarda ağlayan kişi imanıyla ölen kişi olarak değerlendirilir. Bunun tam tersi olarak, rüyada ölünün gülmesi, alınacak olan güzel, hayırlı ve sevindirici haberlere işaret eder. Örnek vermek gerekirse mesela; sevdiğiniz birinin kötü ya da ölümcül bir hastalıktan kurtulması gibi. Eğer mezar eskiyse ve etrafında kimseler yoksa o halde bu bir ayrılığa ya da terk edilişe işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada mezar görmek aynı zamanda dünyadan el etek çekmeye delalet etmektedir.

RÜYADA MEZAR GÖRMENİN TABİRİ NEDİR?

Rüyada mezar görmek bazı alimlere göre kötüye yorumlanır. Mezar kazmak ise ölüme veya ev yapmaya işarettir. Mezardan çıkmak kay­gıdan kurtulmaya, rüyada bir mezarcı ile konuşmak günlerinizi lü­zumsuz ve faydasız işlerle geçirmekte olduğunuza veya bir hileli işle karşı karşıya olmaya işarettir.

RÜYADA MEZAR TAŞINI OKUMAK NEYE İŞARETTİR?

Rüyayı gören kişi mezarlıktaki bir mezar taşı üzerindeki yazıyı okuyorsa, rüya sahibinin üzerindeki gereksiz gururu ve kendisini beğenme huyunu atması gerektiğine dair bir uyarıya işarettir.

Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?

RÜYADA MEZAR KAZMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında bir mezar kazdığını görmesi bulunduğu yerde ev yaptırmaya işaret etmektedir.

RÜYADA MEZARA GİRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Alimlere göre, rüyada ölmediği halde mezara girdiğini gören kimse eğer kadınsa yakın zamanda istediği gibi bir kişi ile karşılaşarak evleneceğine işarettir. Bu rüya o kimsenin kuracağı yuvaya, iyi huylu ve tatlı sözlü bir hanıma işaret eder.

Rüyada ölmediği halde mezara girmenin tabiri eğer rüyayı gören erkekse bu rüya iş yaşamında meydana gelecek olumsuz gelişmelere veya bir suçtan ötürü yargılanmaya delalet eder.

RÜYADA KABİR GÖRMEK NEDİR? (DİYANET TABİRİ)

Rüyada kabir görülmesi hapishane ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mezarlıkta bulunduğunu görmesi, o kimsenin bir suçtan dolayı emniyet güçlerince aranmakta olduğuna, kişinin rüyasında bir mezarlıkta bir cenazenin gömülmekte olduğunu görmesi; o kimsenin tutukluluk halinin sona ereceğine, yani tahliye edileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında büyük bir mezarın üzerinde ayakta durarak mezar taşındaki yazıları okuduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir günah işlediğine, kişinin rüyasında mezarlık olmayan büyük bir alanda kabir kazdığını görmesi; o kimsenin ecelinin yakın olduğuna yorumlanır. Rüyanızda bir mezar yeri satın aldığınızı ve ölmeden önce o yerde mezarınızı kazdırarak yaptırdığınızı ve üzerine adınızı yazdırdığınızı görmeniz, tanıdığınız bir hanımla evleneceğinize, rüyanızda bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettiğinizi görmeniz; sizin Veya çocuklarınızın o yerde bir ev yaptıracaklarına, rüyanızda kendi evinizin çatısında bir mezar kazdığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun bacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada kabir görülmesi eve yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kabirde yatıp kalktığını ve orayı ev olarak kullandığını görmesi; o kimsenin fakirleşeceğine işaret eder.

Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?

RÜYADA KABİR GÖRMEK (NABLUSİ TABİRİ)

Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre delalet eder. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder. Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi satın alır. Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdığını görürse, hile ile bir kadınla evleneceğine işarettir.

RÜYADA MEZAR TAŞI GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüyada bekar bir kişi mezarlık-kabristan ziyareti yapıyor ve mezar taşlarına bakıyorsa bu durumda o kişinin ömrünün uzun olacağına işaret etmektedir.

Rüyada isimsiz mezar taşı görmek uzun bir yaşamı ve yalnız geçecek bir yaşlılığı haber verir, insanın sevdiklerinden uzaklaşabileceği anlamına gelebilir.

RÜYADA MEZARA BASMAK NEYE İŞARETTİR?

Bazı rüya tabircilerine göre rüyada mezara basmak basan kişinin ailesinden vefat haberi alacağına işaret etmektedir. Yani rüyayı gören kişi rüyasında kimin mezara bastığını görürse o kişinin ailesinde vefat olacağına delalet etmektedir. Bu konu hakkında dinimiz alimlerinden geçmişten fazla rivayet yer almasa da günümüzdeki rüya tabircileri bu şekilde yorumlamıştır.

Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?

RÜYADA KABRE GİRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada mezara girdiğini fakat ölü olduğunu görmek, eli kapalı bir insanla dalaşa girileceğine hükümdür. Kişinin temiz insanlarla arkadaşlık, dostluk kurmasının hayırlı olacağı İslam alimlerince ifade edilir.

RÜYADA MEZARLIKTA TOPRAK KAZMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre mezarlıkta toprak kazmak çok yaşamaya delalet etmektedir.

RÜYADA MEZARIN ÜZERİNDE YEŞİLLİK GÖRMEK

Tabircilere göre rüyada mezarın üzerinde yeşillik görmek, mezar sahibinin rahmette olduğuna işarettir. Mezarlığa giderek ibret aldığını gören, işlerinde insafla hareket eder. Mezara giripte, tanınmış bir adamın kabrinin kendi evine dönüştüğünü gören, kabir sahibinin akrabasından biri ile evlenir. Zengin bir adamın mezarı üzerinde ayakta durduğunu gören, dünyalığa ulaşır.

Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?

RÜYADA MEZARDA ÜZERİNE TOPRAK ÖRTÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüya tabircileri alimlerine göre rüyada mezarda üzerine toprak örtüldüğünü gören kişi, mal sahibi olur. Mezarlıkta toprak kazdığını gören, çok yaşar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek, birtakım kötü insanlara delalet eder.

RÜYADA MEZARLARDA DOLAŞMAK, AÇIK MEZARLARA GİRİP ÇIKMAK NE DEMEKTİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada mezarlar arasında dolaşan ve açık mezarlara girip çıktığını gören kimse, kötü insanların evlerine girer yahut hapse atılır şeklinde yorumlanmıştır. Bir erkeğin mezarını kazdığını ve gömülü olan adama ulaştığını gören, o kişinin bulunduğu mesleğe girer.

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