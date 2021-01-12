Rüyada makyaj yapmak ne demektir? Rüyada göz makyajı yapmak, ruj sürmek, makyaj malzemesi görmek, makyaj yapan birini görmek ne anlama gelmektedir?

Rüyada makyaj yapmak ne demektir? Rüyada göz makyajı yapmak, ruj sürmek, sürme çekmek, makyaj malzemesi görmek, makyaj yapan birini görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada makyaj silmek ne demektir? Rüyada başkasına makyaj yapmak ve makyaj silmek ne anlamlara gelir?

Rüyada makyaj yapmak ne demektir? Rüyada göz makyajı yapmak, ruj sürmek, sürme çekmek, makyaj malzemesi görmek, makyaj yapan birini görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada makyaj silmek ne demektir? Rüyada başkasına makyaj yapmak ve makyaj silmek ne anlamlara gelir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA MAKYAJ YAPMAK NE DEMEKTİR?

Rüyada makyaj yapmanın farklı yorumları bulunuyor. Rüyada makyaj yaptığını gören kişinin bir gönül macerası yaşayacağı demektir. Rüya sahibinin gönül macerasının kısa süreceği ama etkisinden uzun süre kurtulamayacağına rivayet ediliyor.

Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı bir uyarı olarak da kabul ediyorlar. Rüya sahibinin etrafında onu çekemeyenler ve kıskanan insanların varlığının delaleti olarak sayıyorlar. Bazı durumlarda da kişinin kandırıldığı veya dolandırılacağına işaret ediliyor.

Rüyada makyaj yaptığını gören kişi kadınsa, uğrayacağı ihanet veya haksızlıktan ders çıkaracağına yoruluyor. Rüyayı gören erkekse kötü niyetli ve kem gözlü kişilere rivayet ediliyor.

RÜYADA GÖZ MAKYAJI YAPMAK

Rüyada göz makyajı yapmak, müjdeli ve güzel haberler almaya, şansınızın dönmesine, birbirinden güzel ve etkileyici haberler almaya yorumlanır. Rüyada göz makyajı yapmak, bazen de birbirinden güzel ve eğlenceli teklifler almaya, maddi kazancınızda artışa gitmeye, yaşantınızın bir anda değişmesine ifade edilir.

RÜYADA RUJ SÜRMEK

Rüyada ruj sürümek, bu rüya kişi için hayırlı olmamakla birlikte kişinin hayata karşı birlikte mücadele verdiği, varlığı ile yokluğu birlikte çektiği kimseden kötülük görerek manevi olarak zor duruma düşeceğine yorumlanır. Bu rüya sevginin ve saygının yok olmasına, eşler arası kırgınlığa, yaşanan hayal kırıklıklarına ifade edilir.

RÜYADA SÜRME ÇEKMEK

Bir kişinin rüyasında sürme çektiğini görmesi parasını garanti altına almak istemesine yorulur. Kişi parasını bankaya yatıracak ya da çok gizli bir yere saklayacak demektir.

RÜYADA AYNAYA BAKMAK

Rüyada aynaya bakmak kişinin hayatındaki güzel ve mutluluk verici gelişmelere işaret ederken aynı zamanda rüya sahibinin hayatında meydana gelecek olan bazı yeni başlangıçlara ve olumlu gelişmelere işaret eder.

RÜYADA MAKYAJ MALZEMESİ GÖRMEK

Rüyada makyaj malzemesi görmek güzeldir, kişinin sıkıntılı günlerini geride bırakıp moralinin ve ağız tadının yerine geleceğiyle tabir edilir. Rüya sahibi uzun zamandır yapmadığı aktiviteleri yaparak kendini çok iyi hissedecek demektir.

RÜYADA MAKYAJ SİLMEK

Rüyada makyaj yapmak silmek, hayatınıza dahil yapmış olduğunuz bir takım yanlış işlerden dolayı ders almaya, hatalardan dolayı pişmanlık duyarak yanlışınızın farkına varmaya yorumlanır. Rüyasında makyaj yapıp sildiğini gören kimse, gerçeği yansıtmayan, deneme yoluyla girdiği işlerde başarısız olup kendisine farklı çıkış kapıları arar.

RÜYADA MAKYAJ YAPIP AYNAYA BAKMAK

Rüyada makyaj yapıp, aynaya bakmak geçmişle yüzleşmeye delalettir. Rüya sahibi geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarıp, arınacağı ve doğru yolu bulacağı şeklinde yoruluyor. Rüya sahibi makyaj yapıp, aynaya baktığında başka birinin simasını görüyorsa bu düşmana işarettir. Bu kişi haneye sık girip çıkan veya kişinin etrafında sürekli bulunan biri olabilir.

Rüya sahibi, makyaj yaptıktan sonra yüzünü yıkayıp aynaya baktığında hayırlı bir haber alacağına işarettir.

RÜYADA MAKYAJ YAPAN BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada makyaj yapan birini görmenin farklı yorumları bulunuyor. Rüyada makyaj yapan tanıdık kimseyse sizi aldatan ve menfaat sağlayacak kişidir. Makyaj yapan kişiyi tanımıyorsanız, yabancı bir kişi tarafından dolandırılacağınıza işaret ediliyor.

Rüyada makyaj yapan bir erkekse kötü niyet, ihanet ve aldatmaya delalet eder. Rüya yorumcuları bunu bir uyarı olarak yoruyorlar. Kişi, çevresi hakkında daha dikkatli olmalıdır. Rüyada makyaj yapan bir kadınsa rüya hayra yorumlanıyor. Rüya sahibinin hayırlı haber alacağının işaretidir.

RÜYADA BAŞKASINA MAKYAJ YAPMAK

Rüyasında bir başka kişiye makyaj yaptığını gören birinin partneri ile arasının iyi olacağı, herkesin hayal ettiği bir geleceğe kavuşacağı, karlı bir yatırım yapılacağı ve sıkıntılardan arınmış bir hayat süreceği rivayet olunur.

Rüyada makyaj görmek, rüyada kendisine makyaj yaptığını gören kişinin yıllarca etkisi altında kalacağı ve aklından çıkmayacak bir aşk yaşayacak demektir. Rüya sözlüğü yazarlarına göre yaşanacak olan bu gönül macerası çok da uzun soluklu olmayacaktır. Rüyada makyaj yaptığını görmek, başka rüya yorumcularına göre ise rüyayı gören kimsenin çevresinde ona hasetlenen ve başarısını hazmedemeyen insanlarının bulunduğuna anlamına gelmektedir.

Rüyada makyaj, aldatma olarak yorumlanır. Ama kadın makyaj yaptıktan sonra daha güzel bir duruma gelirse, aldanmanın sonunda çok güzel olacaktır.

Makyaj rüyaları genellikle iyi sayılmazlar. Bu aldatma, kandırma olarak yorumlanır. Makyajı yapan tanıdıksa aldatacak da odur.

Tanınmıyorsa yabancı biri tarafından kandırılacaktır. Kadının makyaj yapması fena sayılmaz. Ama erkeğin makyaj yapması, art niyet, çıkar ve aldatmadır.

Rüyada makyaj yaptığınızı görmek; işlerinizde büyük başarılar elde edeceğinize, çevreniz tarafından çok sevilen bir insan olduğunuza işarettir.