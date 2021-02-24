Rüyada kurt görmek ne anlama geliyor? Rüyada kurt yavrusu görmek, kurt saldırısına uğramak, kurt sörüsü görmek anlamları

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RÜYADA KURT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kurt görmek genellikle hayra yorulmaktadır. Gücü ve asaleti temsil eden kurt, rüyada görülmesi halinde çeşitli şekillerde yorumlar yapılır. Rüyada kurt görmek genel olarak çevrede itibar kazanmak olarak tabir edilir.

RÜYADA KURT GÖRMEK/ RÜYADA KURT YAVRUSU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kurt yavrusu görmek son zamanlarda ortak olarak girdiği bir işte yüklü miktarda kazanç elde edeceğine, sıkıntı duyduğu bir konuda çözüme ulaşacağına, sadece makamının değil kazancının da artacağına, iş yerinde de prensipli, sevdiklerine bağlı, işini tutkuyla yapan rüya sahibinin el üstünde tutulan biri olacağına, fakir fukaranın karnının doyurulacağına, kendini motive ederek, gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına, epey emek vererek biriktirdiği para ile kendi işini kuracağına, yaptığı çalışmalar ile çok büyük kazanç elde edeceğine, aniden evlilik kararı alacağına, rahat bir hayata sahip olacağına işarettir.

RÜYADA KURT GÖRMEK/ RÜYADA KURT SALDIRISINA UĞRAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında kurt saldırısına uğradığını görmesi kişinin uzun bir aradan sonra hayatında bazı sıkıntıların baş göstereceğine, var olan bu sıkıntılar yüzünden mutsuz ve huzursuz hissedeceğine rivayet eder. Rüyada kurt saldırısına uğramak, kişinin küçük duruma düşeceği bir olay yaşayacağına, bu olay yüzünden çok utanacağına yorumlanır.

RÜYADA KURT GÖRMEK/ RÜYADA KURT SÜRÜSÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kurt sürüsü görmek, farklı şekillerde yorumlanır. Bazen böyle bir rüya kadınların sembolüdür bazen de hizmetkârlar anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi kendisine hizmet edecek kişiler bulur veya öyle bir saltanata sahip olur ki çalışmak zorunda kalmaz. Bu rüya rahatlığın, güzel yaşamanın da habercisidir. Rüyada kurt sürüsünün kendisini kovaladığını görmek, düşmanlar tarafından kuşatılıp onlardan zarar görme anlamına gelir. Rüyada kurt sürüsü görmek bazen de kötü niyetli bir grup insana delalet eder. Kurt sürüsünü kendi evinde gören kişi akrabaları ile birtakım sorunlar yaşar. Bu rüya aynı zamanda onlardan gelecek tehlikeye de işaret etmektedir.

RÜYADA KURT GÖRMEK YORUMU

Rüyada kurt görmek, zalim, hain, yalancı bir amir tabir olunur. Kurt eti haram mala, sütü ise korku ve endişeye işaret eder. Kirmani'ye göre; rüyasında bir kurdu öldürdüğünü gören, dininden ayrılır. Bu rüya hayırsızdır. Rüyada bir kurt başı gören, büyük bir rütbeye ulaşır. Kurt derisi veya kemiği bulduğunu görenin eline mal geçer. Kendisini bir kurdun ısırdığını görene devlet tarafından bir zarar gelir. Yatağında kendisi ile birlikte bir kurdun yattığını görenin esine bir devlet adamı tarafından tecavüz edilir. Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyasında kurt gören zalim bir düşmanını görmüş olur. Bir rivayete göre, evine hırsız girer. Bir kurt avladığını gören, hayra erişir . Bir kurdun sığıra dönüştüğünü görmek, hırsızın tövbe etmesine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kurt, zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer.