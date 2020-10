Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir? Rüyada kertenkele görmek ve öldürmek ne anlama gelir? Rüyada kertenkele ısırması ne anlama gelir?

Rüyalarımız günlük hayatımızın ve zihnimizin bir dışa vurumu niteliği taşır. Günlük hayatımızda yaşadıklarımız ya da yaşamak istediklerimiz rüya olarak hayatımıza tasavvur edebilir. Bu noktalarda hepimiz rüya tabirlerine başvururuz.

Rüyada kertenkle görmek de çok sık başımıza gelen bir durumdur. Bazı zamanlar bu kertenkeleyi bizi ısırırken görürüz bazen de sadece uzakta dururken. Peki rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir? Rüyada kertenkele görmek ve öldürmek ne anlama gelir? Rüyada kertenkele ısırması ne anlama gelir?

RÜYADA KERTENKELE SÜRÜSÜ GÖRMEK

Ailesinden alacağı hayır dualarına, saygın birinin ünüyle herkesi kendine hayran eden birinden elde edeceği paraya ve karlı bir işe girmeye alamet olur. Rüyayı eğitim kosunuyla ilgilenen birisi görmüşse kişinin boşanmayla bitecek bir evlilik yapacağına yahut baştan beri yanlış olan bir ilişkide ısrarcı olmasına rivayet edilir. Kişi dikkatli olmalıdır.

RÜYADA KUYRUKSUZ KERTENKELE GÖRMEK

Rüyada kertenkeleyi bu şekilde görmek şinin doğru yoldan ve amelden saptığına ve oldukça sıkıntılı zamanlar geçirdiğine ve geçireceğine, Rüyayı gören erkek ise büyük işlerin altından kalkabileceğine, gerçek hayatta saygıda kusur etmeyen bir kimse olduğunuza ve emeklerinin karşılık bulacağına alamettir. Rüyayı devlet memuru görmüşse hataya düşeceği ve hayatının olumsuz yönde ilerleyeceğine, sıkıntılarından kurtularak feraha kavuşmaya ve hayatının düzene girmesi akla gelir.

RÜYADA KERTENKELE SALDIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyanızda eğer kertenkele saldırısına uğradıysanız bu oldukça hayırsız bir rüyadır. Etrafınızda sizin kötülüğünüzü isteyen yılan karakterli sinsi ve kötü insanlar olduğu anlamına gelir. Bu kişilerden uzak durmalı ve aranıza mesafe koymalısınız. Tabii önce bu kişileri tespit etmeniz gereklidir.

RÜYADA KERTENKELE İLE KONUŞMAK

Rüyada kertenkele ile konuşmak rüya sahibini etrafının kötü niyetli insanlar ile çevrili olduğu ve yer yer bu insanlardan zarar gördüğü anlamına gelir. BU kişileri tespit edip bu kişilerden kurtulması gereken rüya sahibi, kurtulduğu takdirde çok daha rahat edecektir.

RÜYADA RENKLİ KERTENKELE GÖRMEK

Rüyada renkli kertenkele görmek pek de hayırlı değildir. Etrafınızda ortalığı karıştıran ve ikiyüzlü hatta çok yüzlü insanların olduğu anlamına gelir. Bu insanlardan acil kurtulmalı ve kişi önüne bakmalıdır. Bu şekilde daha mutlu ve huzurlu bir insan olabilir. Çünkü bu kişiler rüyayı gören insanın hayatında önünü kesebilir ve onu olumsuz yollara sokabilir.

RÜYADA YEŞİL KERTENKELE GÖRMEK

Bu rüya, zalim ve otoriter aynı zamanda kötü kalpli bir yöneticiye işaret etmektedir. Ayrıca yeşil kertenkele görmek dedikoducu, fitne, laf getirip götürerek bozgunculuk yapan birisine işaret eder. Rüyasında yeşil kertenkele gören birisi böyle bir kimsenin etkisinde olacak demektir.

RÜYADA UÇAN KERTENKELE GÖRMEK

Rüyada uçan kertenkele görmek, sabırlı bir insan olmanız gerektiği ve bu şeklilde refaha ereceği anlamına gelir. Kişinin her an istişareye açık olması gerektiği anlamına gelir.Bu sohbetler sonucu her şeyin daha yolunda gideceği anlamına da gelir.

RÜYADA KERTENKELE YAVRUSU GÖRMEK

Kişinin bir an önce kendi işini kurma isteği içinde olduğunu gösterir. Kişi maddi olarak rahatlamak kadar iş ortamında huzur aramaktadır ve uzun zamandır sorunlarını çözme noktasında başarısızdır. Ertelenen çözümlerin, yakın zaman sonra yüzüne çarpma olasılığı yüksektir. Ufak tefek gördüğü sıkıntılar, iletişim sorunlarından ötürü büyüme aşamasına gelecektir.

RÜYADA BEYAZ KERTENKELE GÖRMEK

Rüyada beyaz kertenkele görmek, birçok anlama gelebilir. sorunsuz sıkıntısız güzel günlere huzurlu bir hayata olumsuzlukların son bulması ile hayatınızla ilgili yeni kararlar almaya kimseye zorluk çıkarmamaya yorulabilir.

RÜYADA EVE KERTENKELE GİRDİĞİNİ GÖRMEK

kırsal kesimde yaşayan yahut aşırı sıcak yerlerde hayatını idame ettiren kimselerin hanelerinde görmeleri doğal olarak kabul edilir. Buna ilaveten kertenkeleyi evinde gören kimsenin art niyetli bir dostunun olduğu anlamına gelir.

RÜYADA BÜYÜK KERTENKELE GÖRMEK

Rüyasında büyük bir kertenkele görmüş kişinin talihi açılır ve istekleri yavaş yavaş olmayabaşlar. Bu istekler zamana yayılmış olsa da yavaş yavaş gerçekleşecektir.