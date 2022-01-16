Rüyada kendini çıplak görmek, çıplak birini görmek ne anlama gelir ?

Rüyada kendini çıplak görmek çokça görülen rüyalardan biridir. Rüyalar da gizemli mesajlar taşıdığı için insanlar da haliyle gördükleri rüyaların ne anlama geldiklerini merak ederler ve araştırırlar. Peki, rüyada kendini çıplak görmek ne anlama gelir?

Rüyalar birer mesaj birer yol tabelası gibidir size bir şeyler anlatmak ve yollar göstermek ister. Rüyaların bu gibi gizemli yönleri insanlarda ilk zamandan beri merak uyandırmakta ve araştırmaya yönlendirmektedir. Ve bu araştırmalarda kendini çıplak görmek sıkça göze çarpmaktadır. Peki kendini çıplak görmek ne anlama gelir ? Başkasını çıplak görmek ne anlama gelir ? İşte detaylar…

RÜYADA KENDİNİ ÇIPLAK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR ?

Rüyada kendini çıplak görmek, farklı şekillerde yorumlan­mıştır. Bu rüya, kişinin durumuna göre de yorumlanmaktadır. Rüyayı gören salih bir kimse ise, rüyasında kendisini çıplak olarak görürse, bu rüyası onun dindarlığına ve iyilik ehli, iyiliksever biri olduğuna işaret eder.Dertli ve sıkıntılı olan bir kimse rüyada kendini çıplak olarak gö­rmüşse, bu o kimsenin, dert ve sıkıntıdan kurtulacağına delalettir.

Rüyayı gören bir kadın ise, rüyasında kocasının yanında lçıplak soyun­muş olduğunu görse, iyiye ve güzele tabir olmaz. Bu rüyası, onun, aile hayatının yıkılacağına işaret olarak tabir olunur.Ünlü rüya yorumcusu Cabir-i Mağribi'nin yorumu:Bir kadın, rüyasında kendisi­nin cinsel organları da dahil anadan doğma çıplak ol­duğunu görmesi, bu rüyası, onun, toplumun önünde re­zil ve rüsva olacağına, dert ve sıkıntı çekeceğine işarettir şeklinde tabir olmuştur. Lakin rüyayı gören kadın, eğer Hakk'ın yolunda olarak bilinen ve tanınan biri ise, o zaman bu rüyası iyiye ve hay­ra tabir olur. Gören kişinin affedileceğine şekline yorumlanır.

RÜYADA BAŞKASINI ÇIPLAK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR ?

Rüyasında başkasını çıplak gören kişi için bu rüya, kişinin günahlar işleyeceği ve utançlar içine gireceği anlamını taşır. Rüyasında başkasını çıplak gören kişi, gerçek hayatında kötü ve zararlı yollara sapmıştır. Diğer rüya tabircilerine göre bu rüya bir uyarı niteliği taşır. Rüyayı gören kişinin gerçek hayatında zararlı ve kötü alışkanlıklarını bırakarak doğru yolu bulması gerekir.

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