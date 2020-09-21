Rüyada havuz görmek? Rüyada havuz görmek ne anlama gelir? Rüyada havuz görmenin manası nedir? Rüyada namaz görmenin anlamı nedir? Rüyada havuz görmek kimi zaman başımıza gelen bir durumdur. Çok çeşitli şekillerde olabilen bir rüya objesi olan havuz genelde yaz aylarında denize havuza duyulan istekle de çokça görülür.

Pek çok anlama gelebilen havuz imgesi içinde su bulundurduğu için genelde iyi manalara gelmektedir. Havuzu görme şeklinize göre değişen bu rüyanın anlamalına gelin hep beraber bakalım.

RÜYADA HAVUZ GÖRMEK

Havuz bazen bir kadın olarak çağrışım yapar, bazen de cömert, herkese yardımı dokunan bir adam olarak yorumlanır. Genel olarak rüyada havuz görmek üzüntünün, kederin bitip geçmesi, bol rızık, yüksek bina ve rüyayı görenin uzun bir hayat sürmesi demektir. Kimi zaman da, parası bol bir kimseyi işaret eder.

RÜYADA BİR HAVUZ SAHİBİ OLMAK

Rüyada bir kimse eğer güzel berrak bir havuza giriyor ya da onu görüyorsa hayatına maddi imkânları geniş güzel huylu bir kadının gireceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin kısa zamanda çok para kazanacağına işarettir. Ancak havuzun dibi pis ise kalbi de içi de pis bir insana denk geleceğini gösterir. Bu beraberlik ise rüyayı göre kişiye oldukça kötü dönüşler yapacaktır.

RÜYADA HAVUZ İNŞAA ETMEK

Rüyayı gören kişi eğer bahçesinde kendine bir havuz yapıyorsa faydası dokunan ve ondan yararlanan bir kimseye işaret eder. Rüya sahibi havuz yaptığını görse, varlıklı bir kimse tarafından yardım göreceğine işarettir. Eğer havuzu kendi evinde yapıyorsa gönlü bol cömert bir kimsenin yanında işe başlamaya yorulur.

RÜYADA SUYLA DOLDURULMUŞ HAVUZ GÖRMEK

Rüyada havuz doldurmak bolluk berekete ve refaha sevinç ve ferahlığa, güzel evlada, şerefli hanıma, bol rızka ve yüksek binaya delalettir. Havuz doldurmak neşeli olunacağını gösterir.Kişinin havuzu suyla doldurması varlık sahibi cömert ve şerefli kimseden ikram ve iyilik görmesine işarettir.

Havuzdan su içmek; yahut abdest almak birinden rızka nail olmaya yahut üzüntüden kurtulmaya iş hayatını düzene sokmaya alamettir.

Rüyada havuz partisi görmek; Rüya sahibinin rüyasında bir havuz kenarında havuz partisi verdiğini görmesi kişinin uzun bir aradan sonra rahata kavuşacağına, iş yaşamında başarılı gelişmeler yaşayacağına delalet eder. Kimi rüya yorumcusuna göre rüyada havuz partisi görmek, alınacak olan müjdeli haber manasına gelir.

Su dolu havuz görmek; Rüyada havuz, kadınla yorumlanır. Temiz su ile dolu bir havuz görmek, güzel, ağır başlı bir kadın olarak tabir olunur. O havuzun kendisinin olduğunu veya o havuzdan su içtiğini gören, öyle bir kadınla evlenir.

Su dolu havuz görmek; Rüyada havuz, kadınla yorumlanır. Temiz su ile dolu bir havuz görmek, güzel, ağır başlı bir kadın olarak tabir olunur. O havuzun kendisinin olduğunu veya o havuzdan su içtiğini gören, öyle bir kadınla evlenir.

RÜYADA HAVUZUN KURUMASI

Bu durum genelde rüya sahibinin yakın çevresinden hatta sevdiklerinden birinin iflas edeceği ya da büyük bir maddi buhran yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada havuzun yıkılması: Eğer havuzun yıkıldığını görürse, bu kişilerin öleceğine yorumlanır.

Havuzda yüzmek: Rüyada havuzda yüzdüğünü görmek hayra yorumlanır. Rüyada havuzda yüzmek sıkıntıların bitmesine yorulur.

Havuza dalmak: Bir kimse rüyada havuza girip dibe daldığım ve boğulmadığını görse, o kişinin birine âşık olacağına yorumlanır. Şayet havuzdan çıkmadığını görse, o kişinin kara sevdaya yakalanacağına hükmedilir.

Rüyada havuzun içine inmiş merdiven görmek, rüya sahibinin ömrünün o basamakların sayısı kadar ömrünün kaldığına işaret sayılır. Ya da o basamakların sayısı kadar çocuk veya torun sahibi olur.

Rüyada havuz temizlemek: Bir kimsenin rüyasında havuzu temizleyip, temiz berrak suyla doldurması, geleceğin parlak olacağına işaret eder. Bu insan eski dert ve sıkıntılarıyla bir daha karşılaşmayacaktır. Bazen de rüyada havuz temizlediğini görmek, mal elde etmek ve zenginlik anlamındadır.

Havuza girmek; Bir havuza atlayıp dibe daldığını ve boğulmadığını gören, birine âşık olup onunla tanışmaya çalışır. Bir rivayet göre havuzda boğulmak kedere işarettir.

Rüyada susuz kuru havuz görmek; Bir havuzu susuz ve kuru olması hayır değildir. Bir havuzda içine inmiş bir merdiven görmek, iki şekilde yorumlanır: Ya ömründen o merdivenin basamaklarının sayısı kadar yıl kalmıştır veya o basamakların sayısı kadar çocukları ve torunları olur. Bazıları bunu akrabaya nispet etmişlerdir.

Rüyada Havuzda zıplamak; gayreti ve çalışkanlığı ile kazancının bereketli olacağına, her zorluğun üstesinden geleceğine ve yüzünün güleceğine, rüyayı görenin kendisini mutlu ve yenilenmiş hissedeceğine alamet eder. Rüyada havuz zıplayarak atlamak sıkıntıların bitmesine ve sorunların hal olmasına işaret etmektedir.

İSLAMİ TABİRLERDE HAVUZ NE ANLAMA NELİR?

Abdülgani Nablusi ye göre; havuzlar, cömert, hayırlı ve ondan menfaat gelecek bir insan olarak tabir olunmalıdır.

Temiz ve berrak bir suyu olan havuza giren veya onun suyundan içen, güzel ve ahlaklı, helal mal sahibi bir kadınla evlenir. Bulanık ve pis sulu bir havuza giren ve suyundan içen, çirkin ve ahlaksız bir kadınla evlenir.

Kirmani ye göre; rüyada havuz, suyu berrak ve temiz ise, güzel, ahlaklı, helal mal ve para sahibi bir kadın, suyu pis ve bulanık ise, çirkin, ahlaksız, haram mal ve para kazanmış bir kadın ile tabir olunur.

RÜYADA TUZLU HVUZ GÖRMEK

Havuzdan su içtiğini gören, cömert bir kişi tarafından nimet ve bol rızka kavuşur. Evinde bir havuzu yaptırdığını gören, yardım sever bir kişiye hizmet eder. Suyu tuzlu bir havuzu gören cömert biri tarafından hayır ve bereket görür. Havuzda abdest aldığını gören Allah in (C.C) izniyle keder ve sıkıntıdan kurtulur.devlet büyüklerinin o yer halkına yardımda bulunacağına delalet eder. Havuzun suyu berrak olup taştığını ve etrafını suladığını görmek, o memlekette bol yağmurların delaletiyle bolluk ve bereket olacağına işarettir. Bir havuzun suyunun kuruyup çekilmesi, zengin bir kişinin iflas edeceğine, havuzun yıkıldığını görmek, bu kişinin ölümüne delalet eder. cömert ve yararlı bir kimsedir. Su ile doldurulmuş bir havuzu gören kimse, cömert ve şerefli kimseden ikram ve iyilik görür. Havuzdan abdest aldığını görse, üzüntü ve kederden kurtulur. Havuzdan su içtiği görse, iyilik sahibi bir kimseden rızka işarettir. rüyada icinde havuz bulunan odayi görmek, rahatliga, ihtiyaclarin giderilmesine, iyi bir ese isaret eder. yahut tehlikesi az büyük bir memuriyete veya kaynagi yakin ve kolay bir ilme, misafir icin korku ve kederden salim olan yola, sadik ve dindar cocuga, tabiatina uygun hizmetciye, artan ve kazanc saglayan mala isaret eder.

Kaynak: Haberler.com / Seo Editör