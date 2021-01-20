Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu öğrenmek nedir?

Rüya tabirleri hemen herkesin merak ettiği konulardan birisidir. Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu öğrenmek nedir? Rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmek, rüyada hamile kalmak, rüyada kendini hamile görmek, hayvanın gebe olduğunu görmek ne anlamlara gelmektedir?

Rüya tabirleri hemen herkesin merak ettiği konulardan birisidir. Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu öğrenmek nedir? Rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmek, rüyada hamile kalmak, rüyada kendini hamile görmek, hayvanın gebe olduğunu görmek ne anlamlara gelmektedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hamile olduğunu görmek; sürprizlere, malının artacağına, öğrenmek; övülmeye, sevince, iyi habere yorulur. Rüyada hamile olmak dünya malı ve nimete işarettir. İslam alimlerinden Kirmani'ye göre mal ve mülkünün artması anlamına gelir. Rüyada kendini hamile görmek övülmeye, izzet ve şerefe sahip olmaktır.

RÜYADA KENDİNİ HAMİLE GÖRMEK

Rüyada kendisini hamile görmek devam edeceği kendi işinde başarıya işarettir. Bundan dolayı malının artmasına delalettir. Kendini hamile gören kadın için halk tarafından övülmeye yorulur. Bu rüya izzet ve methe nail olmaya işarettir.

Kendisini hamile olarak gören kimse için iş yerinde bereketli kazançlar elde edeceğini ifade eder. Aynı zamanda Aile içinde sizi birtakım sürprizlerin beklediğine işarettir.

Rüyada kendini hamile bir şekilde görmek eğer bir kızsanız ve rüya hoş ise mutluluk ve sevgi olarak yorumlanmaktadır. Rüya eğer sizi mutsuz yapıyorsa birtakım sorunlar yaşayacağınıza işarettir.

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK

Hamile olduğunu öğrenen kimse için kazanç ve servettir. Kendinizin hamile olduğunu öğrenmeniz, beklediğiniz önemli bir işin gerçekleşeceğini ifade eder. Rüyada hamile olduğunu öğrendiğini görmek, rüya sahibinin mal ve dünyasındaki zenginliktir.

Hamile olunduğunu öğrenmek kadın için her ne şekilde görülürse görülsün hayırlıdır. Dul kadın ya da genç kız için bu rüya evlenmek demektir. Dini tabirlerde bu rüya mal elde etmek olarak işaret edilmiştir.

ERKEK İÇİN RÜYASINDA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Halktan gizlediği ve şiddetlenip ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tabir olunur. Rüyada kendisini hamile olarak gören erkek için, hüzün ve kederle yorumlanır.

RÜYADA HAMİLE KALMAK

Bazı tabircilere göre, bu rüyayı gören kişinin karnın büyüklüğü nispetinde mal elde edeceğine rivayet edilmiştir. Rüyada hamile kalmak sevinç ve iyi haberdir. Hamile kalmak rüyası, mutlu, neşeli ve huzurlu günlerin habercisidir. Sevindirici bir haber alacağınıza yorumlanır ve rüya sahibinin yaşantısını mutlu bir şekilde yaşayacağı, mutluluk ve huzur duyacağı sevinçli haberler alacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA HAMİLE KADININ DOĞUM YAPMASI

Rüyada içerisinde hamile kadının doğum yapmasının anlamı; rüyayı gören bireyin yaşamındaki kara bulutların dağılmasına ve bireyin güneşi göreceğine, başaracağına delalet etmektedir. Kişinin derdinin sona ereceğine, geçim sorunlarının bitmesine, mutluluk ve huzurun yerine geleceği biçiminde yorumlanmaktadır. Bu sayede kişinin bütün sorunları teker teker halledileceği de söylenebilir.

RÜYADA ANNENİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Dünya nimetlerinden bir şey istemeye işarettir. Eğer bir kimse rüyasında annesinin hamile olarak görürse bu kişinin maddi başarı için olan arzusunu yansıtmaktadır. Bu kimsenin dünya ile alakalı bir talebi olur, malı artar.

RÜYADA ERKEK ÇOCUĞA HAMİLE ODLUĞUNU GÖRMEK

Doğacak çocuğun kız olacağına delalet eder. Bunun tersine, kız doğurduğunu görse, karnındaki çocuğun kendisine benzeyen bir erkek çocuğu olduğuna alamettir.

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRÜRSE

Rüyada kısır bir kadının hamile olduğunu görmek yakınınızdaki kötü niyetli kişileri işaret eder. İnançsız insanlardan dolayı, kuraklık, zorluk, entrika ve kötülüğe yorulur.

Eğer rüyada kısır olan kadın doğurursa bu kötülüğün, sefaletin, korkunun veya endişenin yakın zamanda biteceğine işarettir.

RÜYADA HAYVANININ GEBE OLDUĞUNU GÖRMESİ

Dişi hayvanlar için hayır ve menfaate delalet eder. Erkek hayvanların gebeliği o yılın kurak geçmesine işaret eder. Hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına işaret eder.