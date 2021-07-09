Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir?

Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Rüyada dondurma görmek anlamı en çok merak edilen ve hakkında araştırmalar yapılan rüyalardan biridir. Peki, Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir? İşte, detaylar…

Sık sık görülen rüyalardan biri olan rüyada dondurma görmek, anlamı ve tabiri merak ediliyor. Rüyada dondurma görmek rüyanın görülüş biçimine göre anamı değişirken dondurmanın durumuna göre yorumlanmaktadır. Peki, Rüyada dondurma görmek ne demektir?

RÜYADA DONDURMA GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada dondurma görmek hayırlı şekillerde tabir edilen bir rüya değildir. Üzüntü ve kedere işaret eden dondurma, evlilik hayatının kötüye gitmesi, neredeyse kopma noktasına gelmesi olarak yorumlanır. Rüyada dondurma görmek düzenin bozulması ve hayatın kötü yönde gitmesi olarak yorumlanır.

RÜYADA DONDURMA YEMEK

Rüyada dondurma yemek ise hayırlı şekilde tabir edilir. Kısmet anlamına gelen bu rüya, moralin, sağlığın, keyfin yerinde olacağı anlamına gelir.

Rüyada karışık dondurma yemek ise tekdüze giden hayatın renklenmesi anlamına gelir.

Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir?

RÜYADA DONDURMA ALMAK

Rüyada dondurma aldığını görmek rüya sahibine mutluluk verecek gelişmeler olarak yorumlanır.

RÜYADA DONDURMA YAPMAK

Rüyada dondurma yaptığını görmek ev değiştirme isteği olarak yorumlanır ve rüya sahibinin her gün aynı manzarayı görmekten sıkıldığı anlamına gelir.

RÜYADA DONDURMA SATMAK

Rüyada dondurma satmak, iş hayatıyla değerlendirilmiştir. Rivayetçiler, rüyada dondurma sattığını gören kişi için işte sıkıntılar yaşayacağını işaret ederler. Rüyasında dondurma sattığını gören kimsenin, eli dara düşebilir.

Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir?

RÜYADA DONDURMA KÜLAHI GÖRMEK

Rüyada dondurma külahı görmek, rüya sahibininim hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için bir süre daha beklemesi gerektiği anlamına gelir.

RÜYADA DONDURMA SATMAK

Rüyada bozulmuş dondurma satmak, kişinin keyfinin, düzeninin bozulması ve işlerinde sorun yaşaması olarak tabir edilir.

RÜYADA SİYAH DONDURMA GÖRMEK

Rüyada siyah dondurma görmek uzun bir yolculuğa anlatmaktadır. Bu yolculuk gelecek olan bir habere bağlı olarak hem seyahat hem de iş amaçlı gerçekleşebilir. Uçakla uzun bir yolculuk olarak nitelendirilen bu rüya için, rüya sahibini güzel şeyleri beklediğine dair yorumlanır.

Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Sertab Erener Melisa Döngel
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rüyada dondurma görmek ne demek? Rüyada dondurma yemek ne anlama gelir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 11:33:13. #1.15#

title