Rüyada ata binmek ne anlama geliyor? Rüyada beyaz ata binmek ne demek? (Diyanet)

Rüyada ata binmek en çok görülen rüyalardan birisi. Rüyada ata binmek hayırlı bir rüya olarak görülür. Peki, Rüyada ata binmek ne anlama geliyor? Rüyada beyaz ata binmek ne demek? (Rüya tabirleri - Diyanet) açıklamalarıyla...

RÜYADA ATA BİNMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada ata binmek, rüya gören kişi için iyiye yorulur. Rüyayı gören kişi yaptığı işlerden dolayı başarıya ulaşacağı ve şerefli bir onur kazanacağı anlamına gelir. Ek olarak rüyayı gören kişinin işlerinin de yoluna gireceği ve kendi ailesiyle her zaman iyi geçineceği anlamına da gelmektedir.

Rüyada ata binmek, rüya gören kişi için kısa zamanda bir yolculuğa çıkacağı anlamına gelmektedir. Ve bu yolculuğundan çok iyi şeyler bulacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada ata binmenin, iki farklı şekilde yorumu vardır. Rüyada ata binecek kişi eğer bu konuda bilgili ise, hayırlı haberler alacak anlamına gelmektedir. Ata binme konusunda rüya gören kişi bilgili değilse, terfi alacaktır demektir.

RÜYADA BEYAZ ATA BİNMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada beyaz ata binmenin diğer renk atlara göre hikmetleri daha çoktur. Genel olarak beyaz at, devlet tarafından verilecek olan ödüle veya terfi almaya delalettir. Rüyada beyaz ata binmek, dindar erkek ve kadına delalet eder. Rüya sahibi eğer erkekse, dindar bir kadın ile karşılaşacaktır. Rüya sahibi eğer kadın ise, tam istediği şekilde dindar bir erkek ile evlenme fırsatı bulacaktır.

Rüyada beyaz atın hikmetleri bunlarla sınırlı değildir. Daha pek çok manası var. Erkekler için beyaz at, 40 gün 40 gece düğüne delalet eder. Yeni rüya yorumcuları söz konusu 40 gün 40 gece düğünün örnek olduğuna işaret ederler. Ve bunun iyi haberler, yaşamında görülebilecek güzel şekilde tarif edilmesi, yorumculara göre mümkündür.

RÜYADA SİYAH ATA BİNMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada atların rengi birçok mana içerisinde barındırır. Rüya yorumcuları, her at görmenin aynı olmadığını ifade etmişlerdir. Rüyada siyah ata binmek, rızkın artacağı şeklinde yorumlanır. Siyah at aynı zamanda geleceğin simgesi olarak da yorumlanır. Rüya gören kişinin evliliğinde mutlu olacağına, çocuklarının da çok akıllı olmasına yorumlanır.

Rüyada siyah ata binmenin alameti, sadece gelecekteki ilişkiler ile sınırlı değildir. Aynı zamanda zaman içerisinde bazı haberlerin alınmasına da delalettir. Rüyayı gören kişinin haberi aldığında mutlu olacağı tabir edilir. Siyah ata binmek bazı durumlarda, tabirciler tarafından dert olarak yorumlanmıştır. Rüyayı gören kişinin borçları varsa bu yüzden çok sıkıntı çektiğini ifade eder. Siyah ata binen kişinin hastasının olmasına ve bu hastasının uzun süre iyileşmeyeceği şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA KAHVERENGİ ATA BİNMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada kahverengi ata binmek, rüya içerisinde rüya gören kişinin kahverengi ata binmesi, aynı şekilde güzel huylu olan bireyler ile arkadaşlık kurmaya, güler yüzlü ve güzel sohbeti olan kişiler ile tanışacağı şeklindeyorumlanır. Rüyayı gören kişi istediğine ulaşacağına ve kişinin verdiği emeklerinin karşılıksız kalmayacağına, maddi, manevi manada alacağına delalet eder.

İmam Nablusi'ye göre; rüyada kahverengi ata binmek, hayırlı bir yolculuğa çıkmaya, kısmetinin peşinden koşmaya, rüya sahibinin ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalacağı anlamına gelir.