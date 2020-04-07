'Rüya Kent'ten 'Hayalet Kent'e Paris
Dünyanın en çok ziyaret edilen kenti Paris, Corona virüsü önlemleri nedeniyle 3 haftadır kent sakinleri ve turistler olmadan, yeni bir hayata alışmaya çalışıyor.
07.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:46
Dünyanın en çok ziyaret edilen kenti Paris, Corona virüsü önlemleri nedeniyle 3 haftadır kent sakinleri ve turistler olmadan, yeni bir hayata alışmaya çalışıyor. VOA Türkçe muhabiri Arzu Çakır, boşalan Paris sokaklarından bildirdi
Kaynak: DailyMotion.com