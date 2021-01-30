Rutkay Aziz kimdir? Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kaç yaşında?
Başarılı oyuncu, tiyatrocu, Rutkay Aziz, 2020, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibidir. Rutkay Azizi kimdir? Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kaç yaşında?
Kendisi gibi oyuncu Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kimdir? Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kaç yaşında? Rutkay Azizi ödülleri!
RUTKAY AZİZ KİMDİR?
Aziz, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Fikri Rutkay'ın asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır. Avusturya Lisesi'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi "Rutkay Aziz" olarak kalıplaşmıştır. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Bakırköy Lisesi'ne başladı ve burada okurken Tarık Akan ile tanıştı. Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde tamamladı. Tiyatroya lise yıllarında başlayan Aziz, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC tiyatro okulunda tiyatro eğitimi aldı. İlk tiyatro deneyimini Peter Weiss'ın "Marat-Sade" oyunundaki "Jean-Paul Marat" rolüyle elde etti. Tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1973 yılında yine bu tiyatroda sanat yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladı. İlk sinema deneyimini 1987 yılında Yer Demir Gök Bakır filmiyle yaşadı.
RUTKAY AZİZ ÖDÜLLERİ
Usta sanatçı Aziz; 48. Altın Portakal Film Festivali - Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü, Evler Evler adlı oyun ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Sis filmiyle Türkiye Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü. İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Rutkay Aziz, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır. Kızı Doğa Rutkay da oyuncudur.
RUTKAY AZİZİ FİLMLERİ
Yer Demir Gök Bakır 1987
Sis 1988
Ada1988
Ölü Bir Deniz1989
Gizli Yüz1990
Piano Piano Bacaksız1992
Kurtuluş 1994
Cumhuriyet1998
Duruşma 1999
Gülüm 2002
Halk Düşmanı 2004
Hicran Sokağı 2007
Vesaire Vesaire2008
Takiye: Allah'ın Yolunda2010
Yol Ayrımı 2017
DİZİLERİ
Cahide 1989
Geçmiş Bahar Mimozaları 1989
İçimizden Biri: Yunus Emre1989
Yazlıkçılar 1994
Tutku 1996
Gözlerinde Son Gece1996
Kara Melek1996-1999
Bizimkiler1997-2002
Savunma 2000
Her Şey Aşk İçin 2002
Yaz Gülü2002
Hayat Bilgisi2003
İstanbul Şahidimdir 2004
Aşkın Mucizeleri 2004
Avrupa Yakası 2006-2009
Halk Düşmanı 2004
Şölen2007
Gurbet Kuşları2008
Sırat 2011
Yalan Dünya 2013 - 2014