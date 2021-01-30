Rutkay Aziz kimdir? Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kaç yaşında?

Kendisi gibi oyuncu Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kimdir? Doğa Rutkay'ın babası Rutkay Aziz kaç yaşında? Rutkay Azizi ödülleri!

RUTKAY AZİZ KİMDİR?

Aziz, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Fikri Rutkay'ın asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır. Avusturya Lisesi'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi "Rutkay Aziz" olarak kalıplaşmıştır. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Bakırköy Lisesi'ne başladı ve burada okurken Tarık Akan ile tanıştı. Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde tamamladı. Tiyatroya lise yıllarında başlayan Aziz, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC tiyatro okulunda tiyatro eğitimi aldı. İlk tiyatro deneyimini Peter Weiss'ın "Marat-Sade" oyunundaki "Jean-Paul Marat" rolüyle elde etti. Tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1973 yılında yine bu tiyatroda sanat yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladı. İlk sinema deneyimini 1987 yılında Yer Demir Gök Bakır filmiyle yaşadı.

RUTKAY AZİZ ÖDÜLLERİ

Usta sanatçı Aziz; 48. Altın Portakal Film Festivali - Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü, Evler Evler adlı oyun ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Sis filmiyle Türkiye Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü. İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Rutkay Aziz, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır. Kızı Doğa Rutkay da oyuncudur.

RUTKAY AZİZİ FİLMLERİ

Yer Demir Gök Bakır 1987

Sis 1988

Ada1988

Ölü Bir Deniz1989

Gizli Yüz1990

Piano Piano Bacaksız1992

Kurtuluş 1994

Cumhuriyet1998

Duruşma 1999

Gülüm 2002

Halk Düşmanı 2004

Hicran Sokağı 2007

Vesaire Vesaire2008

Takiye: Allah'ın Yolunda2010

Yol Ayrımı 2017

DİZİLERİ

Cahide 1989

Geçmiş Bahar Mimozaları 1989

İçimizden Biri: Yunus Emre1989

Yazlıkçılar 1994

Tutku 1996

Gözlerinde Son Gece1996

Kara Melek1996-1999

Bizimkiler1997-2002

Savunma 2000

Her Şey Aşk İçin 2002

Yaz Gülü2002

Hayat Bilgisi2003

İstanbul Şahidimdir 2004

Aşkın Mucizeleri 2004

Avrupa Yakası 2006-2009

Halk Düşmanı 2004

Şölen2007

Gurbet Kuşları2008

Sırat 2011

Yalan Dünya 2013 - 2014