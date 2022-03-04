Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında - Haberler

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Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında

Haberler.com, Emre İliksiz - Dünya
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Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında

Ukraynalı Rusya yanlısı milletvekili Nestor Shufrych, silahlı kuvvetlerin mevzilerinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Shufrych, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bir gazeteciden tokat yemesiyle gündeme gelmişti.

Rusya işgalinin 9. gününde de devam ettiği Ukrayna'da Rus yanlısı milletvekili Nestor Shufrych, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerini fotoğrafladığı için gözaltına alındı.

Rusya yanlısı Ukrayna milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında

KATILDIĞI PROGRAMDA GAZETECİDEN TOKAT YEMİŞTİ

Shufrych, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bir gazeteciden tokat yemesiyle gündem olmuştu. Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da katıldığı programda, gazeteci Yuriy Butusov, Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-For Life'ın Milletvekili Nestor Shufrych'in söylediklerine sinirlenerek tokat attı.

Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Shufrych'in de tokada karşılık vermesiyle ikili canlı yayında tekme tokat kavga etti. Yere düşüp yuvarlanan gazeteci ve milletvekilini yayındaki diğer konuklar ve program sunucuları ayırdı.

Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında

Emre İliksiz
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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