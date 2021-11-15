Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için "boş sandalye" eylemi düzenlendi - Haberler
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Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için "boş sandalye" eylemi düzenlendi

AA / Vladimir Shtanko - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın Kiev kentindeki Sofya Meydanı'nda toplanan aktivisler, Rusya, Doğu Ukrayna ve Kırım'da hapsedilen Ukraynalılara destek için "Boş Sandalyeler" adlı eylem düzenledi.

Ukrayna'nın Kiev kentindeki Sofya Meydanı'nda toplanan aktivisler, Rusya, Doğu Ukrayna ve Kırım'da hapsedilen Ukraynalılara destek için "Boş Sandalyeler" adlı eylem düzenledi.

Aktivisler, Rusya'da, doğu-Ukrayna çatışma bölgesinde ve ilhak edilen Kırım'da hapsedilen Ukraynalıları temsilen boş sandalyelerin üstüne mahkumların adlarının yer aldığı kağıtar yerleştirdiler ve konu hakkında konuşma yaptılar.

Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için boş sandalye eylemi düzenlendi

Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için boş sandalye eylemi düzenlendi

Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için boş sandalye eylemi düzenlendi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük.'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük."

AA / Vladimir Shtanko - Son Dakika Haberleri

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