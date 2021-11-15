Rusya ve Kırım'daki Ukraynalı mahkümlar için "boş sandalye" eylemi düzenlendi
AA / Vladimir Shtanko - Haberler | Güncel
Ukrayna'nın Kiev kentindeki Sofya Meydanı'nda toplanan aktivisler, Rusya, Doğu Ukrayna ve Kırım'da hapsedilen Ukraynalılara destek için "Boş Sandalyeler" adlı eylem düzenledi.
Ukrayna'nın Kiev kentindeki Sofya Meydanı'nda toplanan aktivisler, Rusya, Doğu Ukrayna ve Kırım'da hapsedilen Ukraynalılara destek için "Boş Sandalyeler" adlı eylem düzenledi.
Aktivisler, Rusya'da, doğu-Ukrayna çatışma bölgesinde ve ilhak edilen Kırım'da hapsedilen Ukraynalıları temsilen boş sandalyelerin üstüne mahkumların adlarının yer aldığı kağıtar yerleştirdiler ve konu hakkında konuşma yaptılar.