Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi devam ediyor

Anadolu Ajansı / Raynur Shakir - Haberler | Güncel

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla ikinci gününde devam etti.

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla ikinci gününde devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nda katıldığı zirvede, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov da bir konuşma yaptı.

Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan '12. Kazan Summit 2021' zirvesi devam ediyor
Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan '12. Kazan Summit 2021' zirvesi devam ediyor
Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan '12. Kazan Summit 2021' zirvesi devam ediyor
Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan '12. Kazan Summit 2021' zirvesi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Raynur Shakir

Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.07.2021 16:00:02. #1.13#

title