Rusya ve İslam ülkelerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi devam ediyor

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla ikinci gününde devam etti.

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla ikinci gününde devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nda katıldığı zirvede, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov da bir konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Raynur Shakir