Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi
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Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi

Dünya çapında 784 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı aşı çalışmaları yapan Rusya ve Çin'in ardından sürpriz bir açıklama da Almanya'dan geldi. Alman yetkililer aşı için 2021 yılının başını işaret etti.

19.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:21

Almanya'da yetkililer süpriz bir açıklama yaparak, koronavirüs aşısının geleceği tarihi 2021'in başı olarak açıkladı.

VİRÜSE KARŞI KATI KURALLAR GETİRDİLER

Koronavirüs salgınına karşı getirdiği katı kurallarla Avrupa'daki komşularına oranla çok daha az hasarla pandemi sürecini atlatmaya çalışan Almanya'dan kritik bir açıklama geldi. Almanya'nın aşılarla ilgili düzenlemelerden sorumlu kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün Başkanı Klaus Cichutek, Alman basınına konuştu.

2021 BAŞINI İŞARET ETTİ

Cichutek, birinci faz ve ikinci fazdaki denemelerin pozitif sonuç verdiğini ve bazı aşıların corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde onlarca şirket ve kurumun aşı üretmek için bir yarışa girdiğini hatırlatan Cichutek, "Eğer koronavirüs aşısının üçüncü fazından da sonuçlar etkili ve güvenli olduğuna yönelik gelirse gelecek yılın başındailk aşılar onay alır. Almanya'da da insanlara ilk dozu o dönemde alabilir" dedi.

DİĞER ÜLKELER DE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Dünya çapında 22 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüse karşı Rusya ve Çin de aşı üzerine çalışıyor. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Covid-19 aşısına tescil verdiğini açıklamıştı.

PUTİN'İN KIZI DA DENEDİ

İnsanlar üzerinde denemelerin yapılmasının üzerinden 2 aydan kısa bir süre geçmesine rağmen Rusya'dan gelen bu açıklama bilim dünyasında tartışma yaratmıştı. Rus lider kızının da aşıyı denediğini ve yan etkisinin görülmediğini söylerken, bu aşının Ağustos ayı sonunda seri üretime geçeceği duyurulmuştu.

Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi
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