Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede

02.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.



Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, 50 milyar euro ile bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesiyle, Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek. Euronews.com'da Görüntüle