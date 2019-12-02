Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede
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Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.

02.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10
Rusya ve Çin'i birbirine bağlayan dev doğalgaz boru hattı devrede

Rus gazını Çin'e taşıyacak 'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı devreye girdi.


Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki , 50 milyar euro ile bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesiyle, Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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