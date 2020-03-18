- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi
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- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.

18.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:16
- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

MOSKOVA - Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.

Rusya'nın uzaydan yeryüzünü gözlemlediği Glonass-M ile Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi süreci devam ediyor. Uzayda bulunan 24 adet Glonass-M uydu sisteminin büyük çoğunluğunun yenilenmesi tamamlanırken, tüm uyduların yenilenmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı öncülüğünde Soyuz-2.1B fırlatma aracıyla uzaya yeni bir Glonass-M uydusu gönderildi. Fırlatma Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. Başarılı şekilde gerçekleşen ateşlemenin ardından roket uzaya yükseldi. Tüm anları merkezi kontrol sistemlerinden izlenen roket, uyduyu uzay boşluğuna bıraktı. Fırlatma ile ilgili yapılan açıklamada uydunun başarıyla yörüngesine ulaştığı belirtildi.

Sovyetler Birliği tarafından 1976 yılında projelendirilen Glonass uydu sistemleri kapsamında 2001 yılında uzaya 7 adet uydu gönderilmişti. Rusya'nın uzaydan topraklarını ve yeryüzünü gözlemlemesi için günümüzde 24 adet uydu bulunuyor. Görevini tamamlayan Glonass uyduları, Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından yenileniyor.

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

Kaynak: İHA

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- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

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