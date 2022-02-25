Rusya Ukrayna savaşının simgesi Olena Kurilo konuştu: Şoktayım, acı hissetmedim

Rusya- Ukrayna sınırında aylar süren gerilimde dün korkulan oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon talimatını verdi. Rusya'nın Ukrayna saldırısı tüm dünya tarafından dakika dakika izlenirken dünya basını saldırı sırasında kanlar içerisinde kalan Ukraynalı öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı.

Fotoğraf karesinin kahramanı Olena Kurilo ise yaşadığı dehşet anları hakkında ilk kez konuştu.

"Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim. Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık.

Ben bir yönetmenim, eğitimciyim. Tarih okuduk ama bunun bizim topraklarımızda olabileceğini hiç düşünmedik. Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu.

Hatta zemin bile tamamen yırtıldı. Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı. Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman ve sadece ülkemin yanında olacağım."