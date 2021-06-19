Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor

Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları açmasının, özellikle deri konfeksiyon ihracatına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları açmasının, özellikle deri konfeksiyon ihracatına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği "Leather&Fur" Fuarı, 12 ülkeden 1200 yabancı ve yurt içinden de 350'nin üzerinde sektör profesyonelini ağırlayacak.

Üretim ve ihracat odaklı çalışan Türk deri ve dış giyim sektörü, 12 ülkeden 1200 yabancı ve yurt içinden de 350'nin üzerinde sektör profesyonelini Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Gürkan Gözmen, Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesinin yüzde 95 oranında yabancılardan oluştuğunu söyledi. Gözmen, "Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Üreticilerimiz geçen yıl ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler. Hepimiz için zor bir durum ancak yılın kalan bölümünde bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye'ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile olacak. Hem Rusya hem de diğer dış pazarlarımız açısından tek amacımız ihracatı sürdürülebilir kılmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı.
Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı.
Haber alınamayan eski turizmci Kemer'de bulundu
Haber alınamayan eski turizmci Kemer'de bulundu
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Aytaç Kara Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:42:53. #1.16#

title