Rusya Türkiye'yi Suriye anlaşmasını ihlal etmekle suçladı (AFP)

27.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:19

Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelerle ilgili Rusya, Türkiye'yi "isyancılara silah desteğinde bulunarak Suriye anlaşmasını ihlal etmekle" suçladı.



Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin İdlib konusunda, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." ifadesi kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle