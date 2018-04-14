Rusya : "Suriye'ye Yönelik Saldırılar Hukuka Aykırı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye'ye yönelik saldırıların hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın yaptığı açıklamada, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırılarıyla sadece coğrafi bir noktaya değil, aynı zamanda uluslararası hukuk sistemini de hedef aldığını kaydetti. - MOSKOVA