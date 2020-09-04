Dünya Sağlık Örgütü "mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı
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Dünya Sağlık Örgütü "mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı, Rusya tarafından geliştirilen ve "Sputnik-V" adı verilen koronavirüs aşısını yaptırdığı duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama mümkün değil" açıklaması sonrasında yaşanan bu gelişme ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

04.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:24

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik-V" aşısını yaptırdığı duyurdu. Bakanlık tarafından Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntüleri paylaşılırken, uygulama tarihi ise belirtilmedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün korona aşısının 2021'den önce uygulanamayacağını açıklaması ise kafaları karıştırdı.

SAVUNMA BAKANI KORONA AŞISI YAPTIRDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerinin Savunma Bakanlarıyla bir araya geldi. Şoygu, görüşmede Rusya'nın geliştirdiği ve "Sputnik-V" olarak adlandırılan koronavirüs aşısını kendisinin de yaptırdığını açıkladı. Moskova'daki Patriot Park'ta mevkidaşlarıyla bir araya gelen Şoygu'nun aşı açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü 'mümkün değil' demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı

NE ZAMAN YAPTIRDIĞI AÇIKLANMADI

Görüntülerde Şoygu'nun gergin olduğu kameraya yansıdı. Aşı uygulamasından sonra Bakan Şoygu'nun teşekkür ederek sağlık kuruluşundan ayrıldığı görüldü. Şoygu'nun aşıyı ne zaman yaptırdığına yönelik bir bilgi verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü 'mümkün değil' demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ERCAN: yil sonuna kadar 3 aya gelir 200 asi icinden son faz olan 3. fazta 3 aşi var INSALLAH bir an evvel gelir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YOK: BENCE BU VİDEO ESKİ ADAMDA MASKE BİLE YOK TAKMAMASI İLGİNÇ
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