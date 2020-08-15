Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının üretimi başladı
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BBC

Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının üretimi başladı

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin geliştirdiği Covid-19 aşısının üretimine başlandığını ve önümüzdeki günlerde vurulmaya başlanacağını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının üretimi başladı
15.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:50

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin geliştirdiği Covid-19 aşısının üretimine başlandığını ve önümüzdeki günlerde vurulmaya başlanacağını duyurdu.

Rusya'da doktorlar arasında yapılan bir ankete göre, Rus doktorların yarısı yeni aşıya güvenmiyor. Batılı tıp uzmanları ve bilim insanları da, aşının yeterli deneme prosedürlerinden geçirilmediğini söylüyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, Salı günü yaptığı açıklamada, kızlarından birine aşının vurulduğunu söylemişti.

Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla yeni Covid vakası kayıtalra geçerken, 119 kişi hayatını kaybetti.

The Russian health ministry says production of the country's first registered vaccine for Covid-19 has gone into production, for roll-out later this month. One poll of Russian doctors indicates that half don't trust the new vaccine, which Western medics and scientists say has not gone through enough testing procedures. On Tuesday President Putin said one of his daughters had already received a dose. Russia recorded just over five thousand new coronavirus cases in the past twenty- four hours, with a hundred and nineteen deaths.

BBC
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