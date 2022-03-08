Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bugün yaptığı yazılı açıklamada " Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Novak petrol fiyat artışının şimdiden 130 doları aştığını belirterek "Fiyat artışı tahmin edilemez, varil başına 300 dolara kadar veya daha fazla olacak" dedi.

Açıklamada "Avrupa yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Rusya bunun yüzde 40'ını sağlıyor. Rusya, onlarca yıldır güvenilir bir ortaktan başka bir şey olmadı. Gazprom, Avrupa'ya gaz tedarikine ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ediyor. Rusya, Avrupa'nın önemli bir petrol tedarikçisidir. Avrupa yaklaşık 500 milyon ton petrol tüketiyor ve Rusya bunun yaklaşık yüzde 30'unu sağlıyor, yani 150 milyon ton ve bunun üzerine 80 milyon ton petrokimya. Ortaklarımızın, tüccarların, nakliye şirketlerinin, bankaların ve finans kuruluşlarının muazzam bir baskı altında olduğunu görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Novak "Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya