Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı - Haberler
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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatar aktivistlerin, gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaştı.

Kadınların ve gazetecilerin de olduğu 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Ceppar, "Rusya derhal keyfi gözaltılara son vermeli ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm Ukraynalıları serbest bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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