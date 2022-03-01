Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Disney, Warner Bros ve Sony, yeni filmlerini Rusya'da gösterime sokmayacak

Warner Bros, Disney ve Sony, Ukrayna'nın işgali sonrası yeni filmlerini Rus sinemalarında gösterime sokmama kararı aldı.

Bu kararlarla, Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmler gösterime girmeyecek.

Film şirketlerinin bu adımı, birçok ülkenin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını izliyor.

Aralarında otomotiv üreticileri ve enerji devlerinin de bulunduğu bazı küresel şirketler de Rusya'nın işgali sonrası bu ülkeyle ilişkilerini askıya almaya başlamıştı.

'Trajik insani kriz'

Warner Bros'un Batman filmi Rusya'da Cuma günü gösterime girecekti.

WarnerMedia'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'daki mevcut krizin ışığında WarnerMedia, Batman'in Rusya'daki gösterimini askıya aldı" denildi.

Disney de Pixar'ın animasyon filmi Turning Red'in (Kırmızı) Rusya'daki gösterimini durdurdu.

Disney'in açıklamasında " Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz nedeniyle Rusya'daki film gösterimlerimizi durduruyoruz" denildi.

Şirket, Ukraynalı mültecilere acil yardım ve diğer insani yardımları sağlamak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptığını belirtti.

Sony ise Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'da gösterime girmeyeceğini açıkladı.

Şirket sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki askeri operasyonlar ve bunun sonucu olarak bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani kriz nedeniyle Rusya'daki planlanmış gösterimlerimizi durduruyoruz" dedi.

Netflix, Rus kanallarına yer vermeyecek

Bu arada Netflix, platformunda devlet destekli Rus kanallarına yer verme kuralını yerine getirmeyeceğini duyurdu.

Şirket sözcüsü, "Mevcut durum nedeniyle hizmetimize bu kanalları dahil etme planımız yok" diye konuştu.

Sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook daha önce devlet destekli Rus haber kuruluşlarına bu platformlardaki paylaşımlarını sınırlama kararı almıştı.

Söz konusu Rus siteleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda yalan haber yaymakla suçlanmıştı.

Facebook'un sahibi olan Meta, Avrupa Birliği'nde, Rusya devletine ait RT ve Sputnik'e erişimin kısıtlanacağını duyurmuştu.

Twitter, Rusya devletiyle bağlantılı medyanın haber paylaşımlarına uyarı ekleyeceğini açıklamıştı.

Twitter'ın bütünlük birimi başkanı, günde söz konusu kuruluşlarının linklerinin yer aldığı 45 bin paylaşımın yapıldığını söyledi.

Diğer yaptırımlar

Rusya'ya karşı alınan bazı diğer yaptırımlar şöyle:

Bazı büyük yatırım şirketleri de Rusya'daki yatırımlarından vazgeçti ya da bunları askıya aldı.

'Rus ekonomisi tökezliyor'

İngiltere'nin en büyük özel emeklilik fonu British Universities Superannuation Scheme (USS), bugün Rusya'daki varlıklarını satmayı planladığını duyurdu.

JM Finn şirketinin yatırım direktörü Lucy Coutts, "Rusya halihazırda yatırım yapılamaz bir ülke. Rusya ekonomisi yıkıcı Batı yaptırımları nedeniyle darbe aldı" dedi.

Coutts, "Rusya ekonomisi tökezliyor. Rublenin değeri bir cent'in altına indi, enflasyon tırmanıyor, ev kredi faiz oranları yüzde 7,5'ten yüzde 18,6'ya çıktı" dedi.