Rusya'nın Nauka modülü uluslararası uzay istasyonuna kenetlendi

Rusya'nın 21 Temmuz'da fırlattığı Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü 8 günün ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

Rusya'nın 21 Temmuz'da fırlattığı Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü 8 günün ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz'da, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülünü fırlatılmıştı. 1995 yılında yapımına başlanan 2007 yılında ise uzaya gönderilmesi planlanan modül, aksaklıklar nedeniyle 14 yıl aradan sonra başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. 8 günün ardından İSS'ye kenetlenen modülün, 22 ton ağırlığı, 13 metre uzunluğu ve 4,3 metre çapı ile Rusya'nın en büyük uzay laboratuvarı olduğu belirtildi.

Modülün içinde ayrıca, yedek yatak, tuvalet, oksijen rejenerasyon (yenileme) sistemi ve idrarı suya dönüştürmeye yarayan araç gereç bulunuyor.

Roscosmos ayrıca, Nauka modülünün istasyona kenetlenmesiyle birlikte 20 yıldır istasyonda kenetlenme noktası ve hava kilidi olarak hizmet veren Pirs modülünün görevini tamamladığını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı