Rusya'nın işgal başlattığı Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi: Boğazları Rus gemilerine kapatın
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Devlet Başkanı Putin'in emriyle Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlatırken, Kiev yönetiminin de karşılık vermesi sonrasında çıkan çatışmalarda 5 Rus uçağı düşürüldü, 8 Ukraynalı hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatmasını ve Moskova'ya yaptırımlar dayatılmasını talep ettiklerini söyledi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Donbas'a operasyon başlatması sonrasında Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatmasını talep ettiklerini açıkladı.
Bodnar, Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatmasını ve Moskova'ya yaptırımlar dayatılmasını talep ettiklerini söyledi. Ukraynalı elçi, "Hava sahasının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kapatılmasını istiyoruz. İlgili talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına yaptırımlar dayatılmasını istiyoruz" dedi.
Bodnar dün yaptığı açıklamada da, hukuki tanımıyla savaş başlaması halinde Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatmasını talep edeceklerini söylemişti. Bodnar, "Şuna inanıyoruz ki, geniş bir askeri istila veya Ukrayna'ya karşı askeri faaliyetlerin başladığı durumda - savaş de facto olmaktan çıkıp de jure* haline geldiğinde- Türkiye hükümetinden saldırgan devlete karşı Karadeniz boğazlarını kapatma ihtimalini değerlendirmesini talep edeceğiz" demişti.
Türkiye, 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkına sahip.