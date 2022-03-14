Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Rusya'nın kuşatma altında tuttuğu Ukrayna'nın Mariupol kentinde 9 Mart günü bir doğum hastanesini bombalamasının ardından yaralı olarak başka bir hastaneye nakledilen kadın ve sezaryenle alınan bebeği, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SEDYEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEME OTURDU

Hamile kadının bir sedye ile başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında çekilen görüntü, dünya medyasının gündemine oturmuş ve sivil hedefleri bombaladığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik sert eleştiriler yöneltilmişti.

KANLI ELLERİYLE BEBEĞİNİ TUTARKEN GÖRÜLDÜ

Fotoğrafta hamile kadın, bombardımanın ardından harabeye dönen hastanenin molozlarının arasında sedye ile taşınırken elleriyle kanlı karnını tutarken görülüyor.

KORKUDAN YÜZÜ BEMBEYAZ OLDU

Ayrıca acil servis çalışanları ve gönüllüler tarafından taşınırken çekilen görüntüde, hamile kadının korkudan yüzünün bembeyaz olduğu da anlaşılıyor.

KAHREDEN HABER GELDİ

Ukrayna'daki savaşta dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen hamile anneden gelen haberise herkesi kahretti. Talihsiz kadının, kaldırıldığı hastanede doğum yaptıktan bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Kadının bebeği de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.