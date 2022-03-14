Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti
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Rusların Mariupol'deki hastaneyi cehenneme çeviren saldırısından yaralı kurtulan hamile kadının fotoğrafı dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Saldırının simgesi olan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doğum yaptıktan bir süre sonra bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.
Rusya'nın kuşatma altında tuttuğu Ukrayna'nın Mariupol kentinde 9 Mart günü bir doğum hastanesini bombalamasının ardından yaralı olarak başka bir hastaneye nakledilen kadın ve sezaryenle alınan bebeği, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hamile kadının bir sedye ile başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında çekilen görüntü, dünya medyasının gündemine oturmuş ve sivil hedefleri bombaladığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik sert eleştiriler yöneltilmişti.
Fotoğrafta hamile kadın, bombardımanın ardından harabeye dönen hastanenin molozlarının arasında sedye ile taşınırken elleriyle kanlı karnını tutarken görülüyor.
Ayrıca acil servis çalışanları ve gönüllüler tarafından taşınırken çekilen görüntüde, hamile kadının korkudan yüzünün bembeyaz olduğu da anlaşılıyor.
Ukrayna'daki savaşta dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen hamile anneden gelen haberise herkesi kahretti. Talihsiz kadının, kaldırıldığı hastanede doğum yaptıktan bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Kadının bebeği de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022