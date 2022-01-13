Rusya, NATO'nun "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" dediği Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı - Haberler
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Rusya, NATO'nun "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" dediği Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

NATO'nun Ukrayna'ya olası saldırı durumunda Rusya'ya verdiği "Bedelini ödersiniz" mesajı sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında 10 bin askerin katıldığı geniş bir tatbikat başlattıklarını açıkladı.

Dün Ukrayna- Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Rusya ve NATO arasında, Brüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleşti. Toplantıdan sonra açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya gözdağı vererek, "Rusya saldırgan durumunda ve tehdit dili kullanıyor. Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Rusya saldırırsa büyük bedel öder." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SINIRINDA TATBİKAT

Bu uyarıya kulak asmayan Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

Rusya, NATO'nun 'Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz' dediği Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı

10 BİNDEN FAZLA ASKER KATILIYOR

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)
Melih Kılaç:Putın adamdır batı kalleştır ve kıyamete kadarda hep bıze duşman olacaktır.Şunu unutmayın buhran zamanı ulkemızın lıderı batılılar tarafından sevılıyorsa ve desteklenıyorsa bılınkı başımızdakı lıder kukladır.Tam tersı sevılmıyorsa bılın kı o adam memleket ıçın hayırlıdır Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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